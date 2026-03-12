Наталка Денисенко відповіла на чутки, що зробила операцію зі збільшення грудей

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українську акторку Наталку Денисенко, яка нещодавно приголомшила появою в новому образі, запідозрили в тому, що вона зробила операцію зі збільшення грудей.

Такі плітки виникли не на порожньому місці. Річ у тім, що бюст знаменитості помітно збільшився, і на це просто не змогли не звернути уваги її підписники. На проєкті "Наодинці з Гламуром" Наталка Денисенко відрізала, що такі запитання не є доречними. Артистка наголосила, що коли сама забажає, то про все розповість. Проте все ж таки Наталка Денисенко не стала ані підтверджувати, що збільшила груди, ані спростовувати це. Натомість артистка закликала стежити за її Instagram, оскільки зробить на цю тему допис.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Нещодавно було 8 Березня – це свято жіночих прав. Я вважаю, що такі запитання мають трішки недолугий вигляд. Все ж таки жінки в нашій сучасності можуть робити з собою і своїм тілом все, що завгодно. Хочеться сказати жінкам, що коли вам ставлять такі запитання – а коли діти, а що це ти погладшала, а ти не вагітна, а чи ти зробила собі груди – треба чітко ставити свої кордони і казати, що це не ваша справа, коли я захочу про щось розповісти в своєму житті, то я обов'язково це скажу", - розповіла артистка Анні Севастьяновій.

Реклама

До речі, знаменитість також поділилась, що ретельно стежить за своєю фігурою та нормалізувала гормональний фон. Спортом акторка не займається. Проте артистка наголосила, що має чудову фігуру завдяки генетиці, чудовому стану гормонів та догляду.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Я розумію, що моя фігура, моя краса – не дають спокою людям. Щодо того, як я слідкую за своєю фігурою, то дійсно в мене покращився гормональний стан. Я зараз майже не займаюся спортом і маю таку прекрасну фігуру завдяки генетиці, гормонам, стежу за собою. Щодо грудей – я зроблю допис в Instagram", - підсумувала знаменитість.

Зазначимо, ці та інші зізнання Наталка Денисенко зробила на проєкті "Наодинці з Гламуром". Незабаром на YouTube-каналі "ТСН Гламур" відбудеться прем'єра повного випуску шоу. Стежте за оновленнями та не пропускайте найгарячіші ексклюзиви.

Нагадаємо, нещодавно коханий Наталки Денисенко розсекретив свій бізнес. Юрій Савранський зізнався, чим заробляє собі на життя.