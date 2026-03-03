Макрон направил авианосец "Шарль де Голль" к Средиземному морю: Франция усиливает защиту союзников

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о направлении авианосца «Шарль де Голль», авиакрыла и кораблей сопровождения в Средиземное море на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом стало известно во время выступления президента Франции, которую транслировал France 24.

По словам французского лидера, Париж должен выполнить обязательства перед союзниками в регионе и обеспечить их безопасность.

«История никогда не проливает слез. Она не жалеет тех, кто убивает свой народ. Их будет достаточно», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция должна позаботиться о партнерах в регионе и их территориальной целостности.

«Мы также должны заботиться о наших друзьях в регионе — об их безопасности и территориальной целостности. Поэтому мы будем принимать оборонные и защитные меры. Это часть того, что значит быть надежным партнером и выполнять свои обязательства», — сказал он.

Макрон уточнил, что у Франции есть оборонные соглашения с Катаром, Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. По его словам, две последние страны «стали особой целью», поэтому Париж должен быть рядом с ними.

Усиление сотрудничества Франции с Кипром

Отдельно президент Франции упомянул об усилении сотрудничества с Кипром.

«Партнерство с Кипром также было расширено в последние дни. Они тоже нуждаются в нашей поддержке. Именно поэтому я принял решение направить французский фрегат в Кипр уже сегодня утром», — сказал Макрон.

На фоне нестабильной ситуации и риска дальнейшей эскалации Макрон объявил о более масштабном военном решении.

«Учитывая эту нестабильную ситуацию и вызовы ближайших дней, я отдал приказ направить авианосец „Шарль де Голль“, его авиакрыло и корабли сопровождения к Средиземному морю», — сообщил он.

Напомним, США немедленно берут под защиту морские перевозки в Персидском заливе, о чем заявил Дональд Трамп. Он поручил обеспечить страхование всех судов в Персидском заливе и анонсировал военное сопровождение танкеров.

Лондон также изменяет политику. После атаки Ирана на британскую базу на Кипре Великобритания поддержала удары США.