Астрологический прогноз на 13 марта

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми, серьезными проектами, до которых раньше не доходили руки, и принимать важные решения.

Символ дня: вулкан.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но лечение нужно начинать сразу, в противном случае они могут и затянуться.

Питание дня: необходимо ограничить употребление воды и любой жидкой пищи, заменив их сочными фруктами.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она не улучшит внешний вид, а в некоторых — особо сложных — случаях может его испортить.

Дачные работы дня: можно заниматься благоустройством дачного участка.

Магия и мистика дня: за помощью сегодня можно обращаться к языческим и к языческим богам.

Сны дня: сны могут нести подсказку относительно того, как улучшить свое материальное положение.

Табу дня: день, когда необходимо отказаться от перемен, какой бы сферы жизни они ни касались.

Цитата дня: «Умей ценить того, кто без тебя не может, и не гонись за тем, кто счастлив без тебя» (Габриэль Гарсия Маркес).

