Астрологический прогноз на 13 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми, серьезными проектами, до которых раньше не доходили руки, и принимать важные решения.
Символ дня: вулкан.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но лечение нужно начинать сразу, в противном случае они могут и затянуться.
Питание дня: необходимо ограничить употребление воды и любой жидкой пищи, заменив их сочными фруктами.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она не улучшит внешний вид, а в некоторых — особо сложных — случаях может его испортить.
Дачные работы дня: можно заниматься благоустройством дачного участка.
Магия и мистика дня: за помощью сегодня можно обращаться к языческим и к языческим богам.
Сны дня: сны могут нести подсказку относительно того, как улучшить свое материальное положение.
Табу дня: день, когда необходимо отказаться от перемен, какой бы сферы жизни они ни касались.
Цитата дня: «Умей ценить того, кто без тебя не может, и не гонись за тем, кто счастлив без тебя» (Габриэль Гарсия Маркес).
