Астрологічний прогноз на 13 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна приступати до роботи над новими, серйозними проєктами, до яких раніше не доходили руки, і ухвалювати важливі рішення.
Символ дня: Вулкан.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.
Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: область пахв, лімфатичні вузли.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі, але лікування потрібно починати відразу, інакше вони можуть і затягнутися.
Харчування дня: необхідно обмежити вживання води і будь-якої рідкої їжі, замінивши їх соковитими фруктами.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вона не поліпшить зовнішній вигляд, а в деяких — особливо складних — випадках може його зіпсувати.
Дачні роботи дня: можна займатися благоустроєм дачної ділянки.
Магія і містика дня: по допомогу сьогодні можна звертатися до язичницьких і до язичницьких богів.
Сни дня: сни можуть нести підказку щодо того, як поліпшити своє матеріальне становище.
Табу дня: день, коли необхідно відмовитися від змін, якої б сфери життя вони не стосувалися.
Цитата дня: «Умій цінувати того, хто без тебе не може, і не женіться за тим, хто щасливий без тебе» (Габріель Гарсія Маркес).
