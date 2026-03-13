ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 13 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Вулкан

Вулкан / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна приступати до роботи над новими, серйозними проєктами, до яких раніше не доходили руки, і ухвалювати важливі рішення.

Символ дня: Вулкан.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв, лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі, але лікування потрібно починати відразу, інакше вони можуть і затягнутися.

Харчування дня: необхідно обмежити вживання води і будь-якої рідкої їжі, замінивши їх соковитими фруктами.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вона не поліпшить зовнішній вигляд, а в деяких — особливо складних — випадках може його зіпсувати.

Дачні роботи дня: можна займатися благоустроєм дачної ділянки.

Магія і містика дня: по допомогу сьогодні можна звертатися до язичницьких і до язичницьких богів.

Сни дня: сни можуть нести підказку щодо того, як поліпшити своє матеріальне становище.

Табу дня: день, коли необхідно відмовитися від змін, якої б сфери життя вони не стосувалися.

Цитата дня: «Умій цінувати того, хто без тебе не може, і не женіться за тим, хто щасливий без тебе» (Габріель Гарсія Маркес).

