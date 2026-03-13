Три знака Зодиака, которым сегодня очень важно обращаться за советом к близким людям

Гороскоп / © Credits

Но тем, кто не прислушиваться к собственному внутреннему голосу — необходимо хотя бы советоваться с людьми, мнению которых они доверяют — прежде всего близкими — только так можно будет получить ответ на важный вопрос.

Сегодня, 13 марта, прислушиваться к интуиции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но тем, кто в нее не верит, нужно обратиться за советом к близким людям.

Телец

Тельцы всегда уверены в своей правоте, а потому крайне редко спрашивают совета у кого-либо. Однако сегодня — если, конечно, они не хотят оказаться в неприятном положении — им придется обратиться за советом к близким людям — прежде всего друзьям или родителям.

Лев

Львов, которые привыкли считать, что все знают лучше других, может подвести неспособность оценить случившееся с разных точек зрения. В этом им помогут люди, которым они доверяют: благодаря им представителям знака удастся посмотреть на ситуацию под непривычным углом зрения,

Козерог

Козероги к чужому мнению прислушиваются редко, но сегодня для благополучного разрешения сложившейся ситуации им необходимо будет обратить за советом к людям старшего возраста — на собственные представления им в данном случае рассчитывать не придется.

