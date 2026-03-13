Советник Трампа объяснил, почему Украине пока невыгодно прекращение огня

Джон Болтон / © Associated Press

На отдельных участках фронта появились признаки отступления русских войск, однако нужно подождать, чтобы убедиться, что инициатива действительно перешла в Украину.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал экссоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Трамп видел многочисленные попытки найти переговорное урегулирование по агрессии России, но все они провалились из-за неуступчивости Москвы.

«Мотивом для Трампа есть желание получить Нобелевскую премию мира. Он хотел бы заключить соглашение о прекращении огня или какое-либо соглашение о войне в Украине, но не видит возможности его достижения. Я не говорю, что Трамп начал войну в Иране именно поэтому, но, очевидно, что приняв такое решение, он отвлек свое внимание и внимание других советников по национальной безопасности на очень сложный кризис на Ближнем Востоке», — отметил Болтон.

Эксраденец добавил, что сейчас стоит оценить, имеет ли смысл вести переговоры с россиянами на этом этапе и отметил, что уже давно скептически относится к таким инициативам.

«Я не думаю, что прекращение огня обязательно принесет пользу Украине, потому что может и повредить, пока российские войска не отступают. Сейчас, возможно, на передовой есть некоторые признаки, что россияне отступили на некоторых участках. Но нужно подождать, пока не появится больше уверенности, что инициатива на фронте перешла в Украину. Потому что я не думаю, что Путин будет серьезно относиться к переговорам, пока он не станет волноваться», — подытожил Болтон.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение с Россией является сугубо юридическим механизмом для остановки войны, а не актом примирения с агрессором.

Мы ранее информировали, что во Флориде состоялась встреча делегаций США и России с участием специального представителя президента США Стива Уиткоффа.