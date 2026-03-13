ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Радник Трампа пояснив, чому Україні наразі невигідне припинення вогню

Спроби Трампа знайти угоду щодо припинення вогню в Україні зазнали невдач через непоступливість Москви.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Джон Болтон

Джон Болтон / © Associated Press

На окремих ділянках фронту з’явилися ознаки відступу російських військ, проте потрібно зачекати, щоб упевнитися, що ініціатива справді перейшла до України.

Про це в етері Еспресо розповів ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

За його словами, Трамп бачив численні спроби знайти переговорне врегулювання щодо агресії Росії, але всі вони провалилися через непоступливість Москви.

«Мотивом для Трампа є бажання отримати Нобелівську премію миру. Він хотів би укласти угоду про припинення вогню або якусь угоду щодо війни в Україні, але не бачить можливості її досягнення. Я не кажу, що Трамп розпочав війну в Ірані саме через це, але, очевидно, що ухваливши таке рішення, він відволік свою увагу та увагу інших радників з національної безпеки на дуже складну кризу на Близькому Сході», — зазначив Болтон.

Ексрадник додав, що зараз варто оцінити, чи має сенс вести переговори з росіянами на цьому етапі, і зазначив, що вже давно скептично ставиться до таких ініціатив.

«Я не думаю, що припинення вогню обов’язково принесе користь Україні, бо може і зашкодити, поки російські війська не відступають. Зараз, можливо, на передовій є деякі ознаки, що росіяни відступили на деяких ділянках. Але потрібно почекати, доки не з’явиться більше впевненості, що ініціатива на фронті перейшла до України. Бо я не думаю, що Путін буде серйозно ставитися до переговорів, поки він не почне хвилюватися», — підсумував Болтон.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода з Росією є суто юридичним механізмом для зупинки війни, а не актом примирення з агресором.

Ми раніше інформували, що у Флориді відбулася зустріч делегацій США та Росії за участю спеціального представника президента США Стіва Віткоффа.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie