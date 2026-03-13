Радник Трампа пояснив, чому Україні наразі невигідне припинення вогню

Джон Болтон / © Associated Press

На окремих ділянках фронту з’явилися ознаки відступу російських військ, проте потрібно зачекати, щоб упевнитися, що ініціатива справді перейшла до України.

Про це в етері Еспресо розповів ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

За його словами, Трамп бачив численні спроби знайти переговорне врегулювання щодо агресії Росії, але всі вони провалилися через непоступливість Москви.

«Мотивом для Трампа є бажання отримати Нобелівську премію миру. Він хотів би укласти угоду про припинення вогню або якусь угоду щодо війни в Україні, але не бачить можливості її досягнення. Я не кажу, що Трамп розпочав війну в Ірані саме через це, але, очевидно, що ухваливши таке рішення, він відволік свою увагу та увагу інших радників з національної безпеки на дуже складну кризу на Близькому Сході», — зазначив Болтон.

Ексрадник додав, що зараз варто оцінити, чи має сенс вести переговори з росіянами на цьому етапі, і зазначив, що вже давно скептично ставиться до таких ініціатив.

«Я не думаю, що припинення вогню обов’язково принесе користь Україні, бо може і зашкодити, поки російські війська не відступають. Зараз, можливо, на передовій є деякі ознаки, що росіяни відступили на деяких ділянках. Але потрібно почекати, доки не з’явиться більше впевненості, що ініціатива на фронті перейшла до України. Бо я не думаю, що Путін буде серйозно ставитися до переговорів, поки він не почне хвилюватися», — підсумував Болтон.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода з Росією є суто юридичним механізмом для зупинки війни, а не актом примирення з агресором.

Ми раніше інформували, що у Флориді відбулася зустріч делегацій США та Росії за участю спеціального представника президента США Стіва Віткоффа.