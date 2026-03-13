В сенаті США заявили про «старечий маразм» Трампа через війну проти Ірану

Конгрес США

Американський сенатор-демократ Кріс Мерфі, член комітету Сенату США з міжнародних відносин, назвав конфлікт Сполучених Штатів з Іраном «найбільш некомпетентною і непослідовною війною, яку Америка вела за останнє століття».

Про це повідомляє CNN.

Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, Мерфі також жорстко розкритикував президента США Дональда Трампа, звинувативши його у «старечому маразмі» та «втраті розуму».

«Це найнекомпететніша, найнепослідовніша війна, яку Америка вела за останні 100 років, і це багато про що говорить. Ця адміністрація не має уявлення, що вона робить. Не має жодного життєздатного плану війни. Вони щодня змінюють свої цілі та завдання», — наголосив сенатор.

Він додав, що співчуває американським військовим, які змушені виконувати накази керівництва.

«Я дуже співчуваю нашим солдатам і військовим керівникам, які отримують вказівки від старого, який втрачає розум», — заявив Мерфі.

За словами сенатора, перебіг війни є «жахливим» і може дорого коштувати громадянам США — як у фінансовому, так і в безпековому плані.

«Ціни ростуть, [Ормузька] протока закрита. Іран все ще зберігає здатність завдавати удари по наших регіональних союзниках… Ядерна програма все ще існує. Це суцільна катастрофа, і в цьому винен один чоловік, Дональд Трамп, який щодня змінює свою думку про те, якою повинна бути ця війна», — додав Мерфі.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час спільної операції із США розгромлено Іран та його союзника, ліванське угруповання «Хезболла».

Ми раніше інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа несподівано продемонструвала несерйозне ставлення до війни проти Ірану.