- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 246
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїль заявив про перемогу над двома ворогами
Армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю атак у Тегерані, націлившись на інфраструктуру іранського режиму у столиці.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час спільної операції із США розгромлено Іран та його союзника, ліванське угруповання «Хезболла».
Про це він сказав у четвер, 12 березня, під час першої від початку бойових дій преконференції, повідомляє Times of Israel.
«Завдяки безпрецедентному об’єднанню сил Ізраїлю та США ми досягли величезних успіхів — успіхів, які змінюють баланс сил на Близькому Сході і навіть за його межами», — наголосив Нетаньягу.
За словами ізраїльського прем’єра, угруповання «Хезболла», яке оголосило про початок власної операції проти Ізраїлю, уже «відчуває силу нашої зброї, і відчуватиме її ще сильніше». Нетаньягу пообіцяв іранському проксі-угрупованню «дуже високу ціну за свою агресію».
Він також звернув увагу, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, від імені якого в четвер була опублікована заява, досі не з’явився на публіці.
«Ми усунули старого тирана, а новий тиран, маріонетка Корпусу вартових ісламської революції, не може з’явитися на публіці», — додав Нетаньягу.
Незадовго до брифінгу Армія оборони Ізраїлю розпочала, як було оголошено, «широкомасштабну хвилю атак» у Тегерані, націлившись на інфраструктуру іранського режиму у столиці.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати вже нібито отримали перемогу у війні з Іраном.