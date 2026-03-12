Ізраїль заявив про перемогу над двома ворогами

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаняьгу і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час спільної операції із США розгромлено Іран та його союзника, ліванське угруповання «Хезболла».

Про це він сказав у четвер, 12 березня, під час першої від початку бойових дій преконференції, повідомляє Times of Israel.

«Завдяки безпрецедентному об’єднанню сил Ізраїлю та США ми досягли величезних успіхів — успіхів, які змінюють баланс сил на Близькому Сході і навіть за його межами», — наголосив Нетаньягу.

За словами ізраїльського прем’єра, угруповання «Хезболла», яке оголосило про початок власної операції проти Ізраїлю, уже «відчуває силу нашої зброї, і відчуватиме її ще сильніше». Нетаньягу пообіцяв іранському проксі-угрупованню «дуже високу ціну за свою агресію».

Він також звернув увагу, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, від імені якого в четвер була опублікована заява, досі не з’явився на публіці.

«Ми усунули старого тирана, а новий тиран, маріонетка Корпусу вартових ісламської революції, не може з’явитися на публіці», — додав Нетаньягу.

Незадовго до брифінгу Армія оборони Ізраїлю розпочала, як було оголошено, «широкомасштабну хвилю атак» у Тегерані, націлившись на інфраструктуру іранського режиму у столиці.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати вже нібито отримали перемогу у війні з Іраном.