США втратили літак-заправник KC-135 під час операції проти Ірану

Літак-заправник KC-135 / © wikipedia.org

Сполучені Штати Америки під час військової операції проти Ірану втратили літак-заправник KC-135.

Про інцидент повідомило Центральне командування Збройних сил США.

«Інцидент стався в дружньому повітряному просторі під час операції „Епічна лють“, і рятувальні роботи тривають. В інциденті брали участь два літаки. Один з літаків впав на заході Іраку, а другий благополучно приземлився», — йдеться в заяві.

У командуванні підкреслили, що падіння літака не було наслідком атаки противника або так званого «дружнього вогню».

Наразі військові не розкривають жодних деталей щодо долі членів екіпажу.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час спільної операції із США розгромлено Іран та його союзника, ліванське угруповання «Хезболла».

Ми раніше інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа несподівано продемонструвала несерйозне ставлення до війни проти Ірану.