США скасували санкції на російську нафту

США зняли санкції з нафти РФ / © Associated Press

Сполучені Штати на 30 днів зняли обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають на морських суднах.

Про це повідомив Міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він пояснив, що дозволи діятимуть тільки для нафти, яка вже знаходиться у шляху, і не принесуть значної фінансової вигоди російському уряду.

«Щоб збільшити глобальний обсяг чинного постачання, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка наразі застрягла в морі. Цей обмежений короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду», — заявив Бессент.

У тексті ліцензії уточнюється, що дозволено доставлення та продаж російської нафти й нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня. Документ буде чинним до опівночі 11 квітня за вашим часом у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що ціни на нафту ввечері 12 березня підскочили до позначки близько 100 доларів за барель на тлі атак на танкери у Перській затоці та нових погроз з боку Ірану.

Ми раніше інформували, що найбільший у світі експортер нафти Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів.