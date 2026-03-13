- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 942
- Время на прочтение
- 2 мин
В СНБО предупредили украинцев об опасности со стороны РФ: что готовит враг в ближайшие дни
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил о вероятности вражеских ударов.
Российские войска могут готовить очередной обстрел территории Украины в сжатые сроки. Украинцам следует быть внимательными к воздушным тревогам.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
«Враг может готовить обстрел, поэтому будьте внимательны к тревогам, особенно в эти дни», — говорится в коротком заявлении.
Массированный удар по Украине — предупреждение от Жданова
Заметим, мониторинговые каналы, а еще в комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов, также предупредили об угрозе нового массированного удара РФ по Украине, на что указывает передислокация стратегической авиации и снаряжение самолетов Ту-95. Ожидается комбинированная атака с использованием крылатых ракет для перегрузки ПВО и баллистики для поражения инфраструктуры, в частности объектов водоснабжения.
Наиболее вероятным временем удара Жданов считает выходные, в частности ночь на субботу или воскресенье (14 — 15 марта), поскольку враг часто придерживается такой тактики.
Война в Украине — последние новости
К слову, российская армия 12 марта атаковала беспилотниками железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях. На Сумщине удар пришелся по железнодорожной станции: повреждено здание, пути и тепловозы. А на Николаевщине дрон изуродовал тепловоз.
В результате ночной атаки российских дронов на село Синявка на Черниговщине 12 марта погибла 15-летняя Мария Наливайко. Один из беспилотников попал непосредственно в комнату, где спала девушка. Ее родители, работники местной школы, получили ранения. Дом семьи полностью уничтожен. В Менской громаде объявлен День траура.