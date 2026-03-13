У РНБО попередили українців про небезпеку з боку РФ: що готує ворог найближчими днями

Атака по Україні

Російські війська можуть готувати черговий обстріл території України у стислі терміни. Українцям слід буди уважними до повітряних тривог.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«Ворог може готувати обстріл, тому будьте уважні до тривог, особливо в ці дні», — йдеться в короткій заяві.

Масований удар по Україні — попередження від Жданова

Зауважимо, моніторингові канали, а ще в коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов, також попередили про загрозу нового масованого удару РФ по Україні, на що вказує передислокація стратегічної авіації та спорядження літаків Ту-95. Очікується комбінована атака з використанням крилатих ракет для перевантаження ППО та балістики для ураження інфраструктури, зокрема об’єктів водопостачання.

Найімовірнішим часом удару Жданов вважає вихідні, зокрема ніч проти суботи або неділі (14 — 15 березня), оскільки ворог часто дотримується такої тактики.

Війна в Україні — останні новини

До слова, російська армія 12 березня атакувала безпілотниками залізничну інфраструктуру у Сумській та Миколаївській областях. На Сумщині удар припав по залізничній станції: пошкоджено будівлю, колію та тепловози. А на Миколаївщині дрон понівечив тепловоз.

Внаслідок нічної атаки російських дронів на село Синявка на Чернігівщині 12 березня загинула 15-річна Марія Наливайко. Один із безпілотників влучив безпосередньо в кімнату, де спала дівчина. Її батьки, працівники місцевої школи, дістали поранення. Будинок родини повністю знищений. У Менській громаді оголошено День жалоби.