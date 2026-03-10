Україні бракує ракет ППО для захисту від балістики: військовий експерт озвучив причини дефіциту

ППО України відчуває дефіцит ракет / © ТСН

Україна має значно менше ракет для систем протиповітряної оборони, ніж потребує для ефективного захисту від російських атак. Водночас обсяги допомоги від партнерів наразі не відповідають реальним потребам країни.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив військовий журналіст Владислав Селезньов.

За його словами, потреби України в ракетах ППО значно перевищують ті можливості, які наразі можуть надати союзники. Через це захист повітряного простору залишається серйозним викликом.

Водночас Селезньов наголосив, що Україна поступово намагається компенсувати втрати та посилювати власні оборонні можливості. Зокрема, йдеться про розвиток вітчизняних розробок у сфері ракетних технологій.

«Буквально днями вийшло велике інтерв’ю генерального директора Fire Point. Він розповідав про певні напрацювання. Звісно, ці розробки не стануть уже завтра тим самим надійним щитом, який повністю закриватиме територію нашої країни від російських, зокрема балістичних, ракет. Але зрушення є — вони досить масштабні та ефективні», — зазначив він.

Дефіцит ракет для ППО в Україні: що відомо

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що за чотири роки повномасштабної війни Україна отримала від союзників приблизно 600 ракет до систем Patriot.

Водночас лише за один тиждень бойових дій на Близькому Сході було використано понад 800 таких ракет.

Таке порівняння демонструє масштаб дефіциту засобів протиповітряної оборони та складність забезпечення ними України в умовах зростання глобальних безпекових викликів.

Також уже йшлося про те, що у ЄС стурбовані затриманням постачання ракет для систем ППО через події навколо Ірану, тому шукають нові шляхи фінансування оборонних потреб України. Про це сказав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.