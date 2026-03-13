Кремль знову в плюсі: Трамп допоміг Путіну заробити на війну проти України - Sky News

Володимир Путін / © Associated Press

Хоча напад на Іран і підриває заяви Москви про підтримку своїх союзників, конфлікт вже приносить користь російській економіці. Це дає Кремлю всі можливості стати одним із головних бенефіціарів розширеного конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише Sky News.

«Ще кілька тижнів тому у російської еліти був похмурий настрій. Бюджет РФ передбачав базовий показник у 59 доларів за барель сирої нафти марки Urals, а в січні доходи від енергетики впали до найнижчого рівня від 2020 року», — зазначають журналісти.

Проте потім Ізраїль та США напали на Іран. Конфлікт переріс у регіональну війну, а судноплавство через Ормузьку протоку зупинилося, що призвело до різкого зростання цін на нафту.

Замість того, щоб продавати зі знижкою через західні санкції, російська нафта тепер може отримати преміальні ціни, оскільки її основні покупці — Індія та Китай — намагаються забезпечити постачання енергоресурсів.

Війна на Близькому Сході йде на користь Росії — останні новини

Операція, яку нині президент США Дональд Трамп оцінює як можливою на чотири-п’ять тижнів, значно виснажить американські запаси ракет — як для наступальних, так і для оборонних цілей — водночас піднімаючи світові ціни на нафту та природний газ, від яких залежить російська економіка та військовий бюджет.

Для Москви іранська криза має різні позитивні сторони, серед яких перспектива зростання цін на нафту, розбіжності між Європою та США щодо того, як боротися з наслідками, а також відволікання Вашингтона від війни в Україні.

«Російський диктатор може стати першим переможцем поглиблення кризи на Близькому Сході, оскільки Трамп сколихнув світові енергетичні ринки, розпочавши власну війну. Американський президент сподівається, що конфлікт скоро закінчиться, оскільки атаки США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки ускладнюються кризою в закритій Ормузькій протоці, життєво важливому коридорі для транспортування нафти», — пише CNN.