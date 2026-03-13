Наслідки атаки на Новгород-Сіверський на Чернігівщині / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Ніч проти 13 березня стала черговим випробуванням для українців. Російська армія випустила майже сотню безпілотників та атакувала мирні громади артилерією й авіабомбами. Поки міста спали, російські дрони нищили історичні пам’ятки, порти та житлові будинки. Водночас експерти попереджають про підготовку росіян до масштабнішого удару.

Усе про російські удари та їхні наслідки станом на 13 березня читайте на ТСН.ua.

Чим РФ атакувала Україну — звіт Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що у ніч проти 13 березня російські окупанти атакували Україну 94 ударними дронами типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інших типів. Понад 60 з-поміж випущених безпілотників — «Шахеди».

На ранок українська ППО збила та придушила 77 ворожих дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас не минулося без влучань: зафіксовано «прильоти» 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака на Миколаїв

Протягом дня 12 березня російські загарбники здійснили атаку на Миколаїв безпілотниками типу «Шахед». Удар був спрямований по об’єкту транспортної інфраструктури. Унаслідок атаки також зазнали пошкоджень два приватні будинки та покрівля одного з навчальних закладів. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Удар по Одеській області

Загарбники атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Було пошкоджено продуктовий склад, розташований на території порту.

«Через ворожий удар виникла пожежа. Рятувальники її оперативно ліквідували. Минулося без загиблих і постраждалих», — зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Чернігівську область

У ніч проти 13 березня російські окупанти завдали удару безпілотником типу «Герань» по центральній частині прикордонного міста Новгород-Сіверський у Чернігівській області.

«Ціллю стала історична будівля, де була розташована міська бібліотека. Поки місто спало, російські дрони нищили книги та мирну інфраструктуру», — повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Окрім самої будівлі бібліотеки, пошкоджено житлові будинки та адміністративні споруди поруч. Пізніше Селіверстов уточнив, що загалом пошкоджень зазнали приблизно 20 будинків.

За даними ДСНС у Чернігівській області, внаслідок атаки безпілотника на другому поверсі двоповерхової будівлі спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі близько 120 кв. м.

Поліція Чернігівщини повідомила, що внесла інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про воєнні злочини.

Наслідки атаки на Новгород-Сіверський (7 фото) © Facebook-сторінка Олександра Селіверстова © Національна поліція України © Національна поліція України © Управління ДСНС у Чернігівській області © Управління ДСНС у Чернігівській області © Управління ДСНС у Чернігівській області © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Своєю чергою очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що за минулу добу одна людина дістала поранення внаслідок російських атак, а також зафіксовано руйнування історичної пам’ятки та житлових будинків.

«Цієї ночі ворог "Геранню" атакував історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського. Це було приміщення місцевої бібліотеки. Пожежу загасили вогнеборці. Пошкоджено прилеглі будівлі й домівки людей», — вказав Чаус.

Він також поінформував, що напередодні в Семенівці російські військові атакували цивільний автомобіль за допомогою FPV-дрона. Унаслідок удару поранення дістав 52-річний місцевий житель. Також у одному із сіл Городнянської громади через атаку FPV-дрона пошкоджено дах житлового будинку та автомобіль.

За інформацією Чауса, протягом доби російські війська здійснили 43 обстріли, зафіксовано 74 вибухи.

Наслідки атаки на Чернігівщину (4 фото) © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Загибель дівчинки на Чернігівщині

Нагадаємо, що в ніч проти 12 березня під час атаки російських безпілотників на село Синявка Менської громади на Чернігівщині загинула 15-річна Марія Наливайко. Її батьки, які працюють у місцевій школі, дістали поранення та зараз проходять лікування.

За словами директорки Синявського закладу загальної середньої освіти Олени Бондаренко, Марія була «веселою, щирою, світлою та дуже активною дівчиною». Вона брала участь у шкільних олімпіадах і конкурсах, була членкинею Євроклубу та виступала на вокальних заходах, активно представляючи школу.

Дівчина навчалася у Чернігівському обласному науковому ліцеї. Напередодні трагедії, 11 березня, вона приїхала до батьків до Синявки.

Марія Наливайко, яка загинула через російський удар у Синявці / © Суспільне

За словами старости Синявського старостинського округу Наталії Семко, родина постраждала у власному будинку.

«Мати намагалася відчинити двері, щоб витягнути дитину. Вона таким криком кричала. Це просто жесть і все. Тут немає чого сказати, бо це єдина дитина, задля якої вони жили. Тато… він вже не хоче жити. Він сказав мені: "Я не хочу вже жити"», — розповіла жителька Синявки Тетяна.

За словами сусідів, один із дронів влучив просто у кімнату, де спала дівчина. Інший безпілотник впав на подвір’я місцевої мешканки, але не здетонував. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки.

Чаус підтвердив, що будинок родини Наливайків знищено повністю.

Обстріли Сумської області

Протягом минулої доби загарбники обстріляли 45 населених пунктів Сумської області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Також повідомляється про загибель двох тварин і поранення ще двох. Пошкоджень зазнали цивільні об’єкти.

Про наслідки обстрілів повідомили у поліції Сумщини. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

У Боромлянській громаді поранення дістали чоловіки віком 39 і 35 років. Також пошкоджено теплотяг. В обласній прокуратурі повідомили, що постраждали машиніст та його помічник — вони були травмовані внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру.

У Миколаївській громаді загинув 35-річний чоловік, ще один, 45-річний, дістав поранення. Крім того, пошкоджено комбайн.

У Тростянецькій громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два теплотяги, залізничні колії, п’ять приватних будинків і ферму.

У Лебединській громаді удар пошкодив склад із насінням, житловий будинок та сарай, де тримали велику рогату худобу. Дві тварини загинули, ще дві дістали поранення.

Також руйнування зафіксовано в Охтирській, Білопільській, Великописарівській та Недригайлівській громадах — там пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобіль і ангар. Голова Недригайлівської громади Костянтин Волков повідомив, що російські війська завдали удару по місцевому агропідприємству, де пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Наслідки атаки на Сумщину (5 фото) © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України

За даними Сумської ОВА, вранці 12 березня у Хотінській громаді загинув чоловік, який підірвався на міні.

Крім того, у низці громад області зафіксовано нові пошкодження.

У Шосткинській громаді постраждали багатоквартирні будинки, нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури та легкові автомобілі.

У Глухівській громаді пошкоджено багатоповерхівки та адміністративну будівлю.

У Зноб-Новгородській громаді руйнувань зазнало приватне домоволодіння.

В Есманьській громаді зруйновано один приватний житловий будинок, ще одне домоволодіння зазнало пошкоджень.

Атака на Харківську область

У ніч проти 13 березня російські війська атакували місто Балаклія на Харківщині ударними безпілотниками. Зафіксовано кілька влучань по житловій забудові.

«Усі відповідні служби оперативно працюють на місцях події. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», — написав у Мережі начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби під ударами були 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей.

У Золочеві поранення дістали 62-річна жінка, а також чоловіки віком 42 та 35 років. У селі Зарожне Чугуївської громади гостру реакцію на стрес зафіксували у чоловіків віком 25, 30 і 32 роки.

Також медики надали допомогу 65-річному чоловікові, який постраждав 5 березня у селі Старовірівка.

За даними обласної влади, російські війська застосували різні види озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню, авіабомби, дрони типу «Герань-2», «Ланцет», «Молния», FPV-дрони та інші безпілотники.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру — житлові будинки, автомобілі, підприємства, сільськогосподарську техніку та об’єкти комунального господарства у кількох районах області.

Наслідки атаки на Золочів у Харківській області / © Харківська ОВА

Удари по Запорізькій області

Протягом доби ворожа армія завдала 899 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

За даними місцевої влади, ворог здійснив 18 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Комишуваха, Веселянка, Таврійське, Новоукраїнка, Любицьке, Світла Долина, Різдвянка, Копані, Гуляйпільське, Рівне, Новоселівка, Воздвижівка, Чарівне та Долинка.

Крім того, було зафіксовано 679 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися десятки населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Комишуваха, Новомиколаївка, Кушугум, Оріхів, Гуляйполе та інші.

Також зафіксовано вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 194 артилерійські удари.

Загалом надійшло 53 повідомлення про пошкодження житлових будинків, інфраструктури та автомобілів.

© Запорізька ОВА

Обстріли Дніпропетровської області

Протягом доби російські війська майже 20 разів обстріляли п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію, безпілотники, авіабомби та ракети.

Окрім Дніпровського району, під ударом опинився Синельниківський. У Покровській громаді виникло кілька пожеж — знищено два приватні будинки, гараж і господарську споруду, ще чотири оселі пошкоджено.

У Кам’янському внаслідок атаки постраждали підприємство, житлові будинки та автомобілі. Поранення дістала 59-річна жінка, її лікуватимуть амбулаторно.

На Нікопольщині обстрілів зазнали райцентр, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Там пошкоджено будинок культури, багатоповерхові будинки та автомобіль. Поранення дістав 51-річний чоловік.

Під ударом опинилася і Грушівська громада на Криворіжжі.

Наслідки ударів по Дніпропетровській області / © Олександр Ганжа

Росія може готувати нові удари

Російські війська можуть готувати нову хвилю обстрілів території України. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Ворог може готувати обстріл, тому будьте уважні до тривог, особливо цими днями», — йдеться у його короткій заяві.

Моніторингові канали та військовий експерт Олег Жданов також попереджають про загрозу нового масованого удару Росії по Україні. За їхніми даними, про це може свідчити передислокація стратегічної авіації РФ і підготовка літаків Ту-95. Ймовірно, противник може здійснити комбіновану атаку: крилаті ракети використають для перевантаження української ППО, а балістичні — для ударів по об’єктах інфраструктури, зокрема системах водопостачання.

Найімовірнішим часом атаки Жданов називає вихідні — ніч проти суботи або неділі, 14-15 березня, адже російські війська нерідко використовують саме таку тактику.