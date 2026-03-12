“Війна увійшла у нову фазу”: Сирський пояснив, як Україна змінює тактику

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Війна на південних напрямках України вступає у нову фазу, а саме розширюються «кіл-зони» ударних безпілотників, а темп розробки та застосування дронів стає критично важливим для переваги на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав про це 12 березня.

Він наголосив, що перемога у війні технологій залежить від ефективності наших ударних та перехоплюючих БпЛА.

Реклама

Нова стадія війни в Україні - яка роль безпілотників

Як повідомив Сирський під час наради з розвитку безпілотних систем, цього року Росія активно нарощує підрозділи БпЛА, прагнучи втримати ініціативу на південних фронтах.

«Збільшення протяжності „кіл-зон“ стало наслідком зростання спроможностей ударних дронів. Щоб перемогти у цій війні технологій, Україні потрібно прискорювати розробку ефективних безпілотних систем, закупівлі для війська та їхнє застосування на полі бою», — підкреслив Сирський.

За його даними, до 1 квітня чисельність російських підрозділів БпЛА планують збільшити до 101 тисячі військовослужбовців. Водночас українські безпілотники продовжують утримувати перевагу у використанні FPV-дронів мультироторного типу, хоча ворог вже виробляє понад 19 тисяч таких апаратів на добу.

Досягнення ЗСУ в цифрах

У лютому українські БпЛА уразили понад 105,2 тис. цілей противника, причому чверть від цієї кількості — заслуга угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ. FPV-дрони на оптоволоконному управлінні стали ефективним інструментом ураження, а за місяць ними знищено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника.

Реклама

У підрозділах ЗСУ формуються взводи перехоплювачів БпЛА, які знищують FPV-дрони, квадрокоптери та ударні безпілотники ворога. Для цього застосовують антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети та інші технології.

Окремо Сирський наголосив на розвитку наземних роботизованих комплексів (НРК): у минулому місяці вони виконали понад 2,3 тис. завдань, переважно логістичних, але також інженерних і бойових.

Стратегічний розвиток і завдання для підрозділів

Під час наради розглядали також питання підготовки пілотів БпАК та дронів-перехоплювачів, а також розвиток структур безпілотних систем. «Все, що полегшує життя піхотинця, потрібно впроваджувати у війська. Нарощення безпілотних систем — наше завдання номер один», — зазначив радник командувача ЗСУ.

Він подякував військовим за результативність та креативний підхід, особливо при використанні колісних НРК, ударних дронів літакового типу та «крил-камікадзе». На думку Сирського, інтеграція нових технологій на фронті та навчання підрозділів є ключем до підтримки переваги України у сучасній війні.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна отримала від Німеччини 35 ракет PAC-3 для систем Patriot, які обіцяли на останньому засіданні у форматі «Рамштайн».

Раніше йшлося про те, що очільник Міноборони Британії Джон Гілі оголосив про фіндопомогу для зміцнення української ППО.