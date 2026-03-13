Він буде ідеальним: 7 простих завдань з догляду за газоном у березні

Газон / © Associated Press

Реклама

Ваш газон — найбагатша на рослини ділянка вашого саду, але чи приділяєте ви йому стільки ж любові та уваги, скільки вашим клумбам?

Пишний газон — це центральна частина красивого подвір’я, і не потрібно багато часу, щоб перетворити його на зелений килим — головне, щоб ви почали доглядати за газоном на початку весни.

GardeningKnowHow назвав сім простих завдань із догляду за газоном навесні, які подарують вам чудовий газон до літа, і вони не займуть багато часу. Ви можете виконати їх усі за один день, звичайно, залежно від розміру вашого газону. Але чесно кажучи, навіть якщо вам вдасться виконати лише один чи два кроки, це матиме велике значення для росту трави.

Реклама

У сукупності ці сім кроків не тільки створюють оптимальні умови для гарного росту вашого газону, але й підтримують його гарний вигляд. Сильний, рівномірний ріст трави означатиме, що насіння бур’янів не матиме місця для осідання та росту, тому ваш газон займатиме менше часу у вашому садівництві протягом решти року.

Скошуйте траву

Щойно найгірша зимова погода мине, ваша трава почне рости, а регулярне скошування допоможе зробити дернину густішою. ​​Для першого обрізання року встановіть леза газонокосарки вище, ніж зазвичай, приблизно на 3,5 см від землі. Косіть раз на тиждень або два тижні відтепер, залежно від погоди та швидкості росту трави, і з плином тижнів поступово опускайте леза потроху. До літа леза вашої газонокосарки повинні бути заввишки близько 2,5 см. Оберіть сухий день без морозу.

Однак, перш ніж косити, заточіть леза газонокосарки. Ви не тільки отримаєте акуратніший газон, але й тупі леза можуть пошкодити траву. Це займе лише 10 хвилин, і ви повернете цей час, оскільки гострі леза пришвидшать скошування газону.

Переконайтеся, що ваша газонокосарка не підключена до джерела живлення, коли ви заточуєте леза, а це означає також вийняти акумулятор з бездротової газонокосарки.

Реклама

Прополюйте бур’яни розумно

Ніхто з нас не хоче, щоб газон, зарослий бур’янами, мав неохайний вигляд, але чи варто позбуватися всіх бур’янів? Абсолютно ні. Низькоросла конюшина, ромашки та лапник пташиний — все це добре залишити на газоні, щоб отримати витончені квіти, які мають гарний вигляд та є цінним джерелом нектару для запилювачів.

Більші газонні бур’яни, такі як кульбаби та будяки, зазвичай, мають довге стрижневе коріння, і якщо ви зламаєте їх під час висмикування рослини, вона виросте сильнішою, ніж будь-коли. Вам потрібен інструмент, який дасть важіль, щоб акуратно витягнути це міцне коріння. Використовуйте кутовий, зубчастий виривник бур’янів. Якщо у вас багато бур’янів для висмикування або у вас болить спина, то довгий виривник бур’янів з кігтеподібним наконечником полегшить вам життя.

Подумайте про те, щоб залишити кульбаби на газоні на кілька тижнів довше, оскільки вони є чудовим джерелом нектару для ранніх запилювачів, коли мало що інше цвіте. Просто зламайте відцвілі квіткові головки, перш ніж вони перетворяться на насіннєві, щоб запобігти розростанню рослини.

Обробіть краї газону

Там, де ваш газон стикається з клумбами, трава, ймовірно, досягла родючого ґрунту. Якщо ви маєте справу з серйозним вторгненням, обрізувач газону у формі півмісяця, як-от цей інструмент для обрізання країв із пилкоподібними зубцями, відновить чисту лінію між травою та ґрунтом. Якщо край просто потребує охайності, підстрижіть його по краю парою ножиць для обрізки країв з довгою ручкою. Якщо у вас є мініножиці для живоплоту, то перевірте, чи мають вони додаткове лезо для стрижки трави, яке можна замінити — більшість має, і це дозволить зробити акуратну стрижку краям вашого газону.

Реклама

Позбавтеся моху

Причина, чому бур’яни люблять проростати на газонах, полягає в тому, що є багато тонких, вологих ділянок, де вони можуть легко закріпитися. Збільшення товщини газону — це нормальне рішення, але перш ніж це зробити, вам потрібно позбутися конкуренції та дати траві простір для росту. Придивіться уважніше до свого газону — і ви побачите, що є ділянки моху та багато коричневої, мертвої трави — саме це ви збираєтеся усунути.

Це просто (і надзвичайно приємно) зробити. Все, що вам потрібно — це граблі з пружинними зубцями, у вас, ймовірно, вже є такі для згрібання листя. Ви будете вражені, скільки сміття видалите зі свого газону!

Аерація ґрунту

Газони багато використовуються, і ґрунт часто ущільнюється. Це ускладнює проникнення води, повітря та поживних речовин у ґрунт для живлення коріння трави. Але це легко виправити. Все, що вам потрібно зробити, це аерувати ґрунт, створивши безліч маленьких отворів по всьому газону. Ви можете зробити це за допомогою садових вил, або існує безліч спеціальних інструментів для аерації, таких як цей аератор на колесах. Ви навіть можете придбати шипованні підошви, які кріпляться на липучці до вашого взуття, тому все, що вам потрібно зробити — це пройтися газоном.

Пересійте оголені ділянки

Після зими у вас, імовірно, залишиться кілька рідкорослих, а також лисих ділянок трави там, де ви видалили бур’яни, які потрібно підсівати. Насінню трави потрібен контакт із ґрунтом для гарного проростання, тому часто краще вирізати квадрат дерну та замінити ґрунт до рівня газону перед посівом. Насіння проросте менш ніж за два тижні. Якщо у вас є більша ділянка для ремонту, краще вибрати спеціалізоване насіння для газону, адаптоване до ваших умов. Поливайте добре, але обережно, щоб не змити насіння, і підтримуйте вологість, поки трава не приживеться.

Реклама

Якщо на вашому газоні є опіки, спричинені собачою сечею, то існують засоби для нейтралізації кислотності пошкодженого сечею ґрунту, що дозволяє траві відновитися. Шукаючи засоби для ремонту опіків, обов’язково прочитайте дрібний шрифт, оскільки деякі складники — це просто барвники, які фарбують мертву траву в зелений колір. Надалі розгляньте натуральні жувальні ласощі для собак, які балансують рівень азоту в сечі, щоб зменшити цю проблему.

Підживлення росту трави

Тепер ви готові до росту трави! Шукайте добриво для газону, яке сприяє росту коренів і пагонів, а також вивільняє поживні речовини протягом тривалого періоду часу.

Ще один варіант, якщо у вас є опція мульчування на газоні — це підживлювати газон скошеною травою. Деякі газонокосарки мають режим, який подрібнює траву на дуже короткі шматочки під час скошування. Залишена на газоні, вона розкладається, щоб забезпечити траву азотом для сильного росту.