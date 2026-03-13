- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 2 мин
"УЗ" отменила ряд пригородных поездов в нескольких областях: список рейсов
«Укрзализныця» предупредила пассажиров об изменениях в движении электричек в нескольких областях.
Из-за влияния боевых действий в нескольких регионах Украины были введены изменения в движении пригородных поездов. Некоторые рейсы отменили вообще.
Об этом стало известно из информации на официальном канале «Укрзализныця: пригородные поезда».
Харьковская область
Из-за влияния боевых действий в течение 13 марта в Харьковской области временно не будет курсировать ряд поездов.
Отменены рейсы:
№6903 Люботин — Огульцы
альтернатива: №6305 Харьков-Пассажирский — Огульцы.
№6904 Огульцы — Харьков-Пассажирский
альтернатива:
№7012 Полтава-Пивденна — Сумы
№6318 Мерчик — Харьков-Пассажирский
№6159 Харьков-Пассажирский — Мерчик
альтернатива: 6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик.
№6224 Мерчик — Люботин
альтернатива: №6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский.
№6212 Люботин — Огульцы
альтернатива: поезд №6321 Новая Бавария — Огульцы.
№6914 Огульцы — Харьков-Пассажирский
альтернатива:
№6330 Огульцы — Люботин,
№6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский.
Николаевская область
По соображениям безопасности в течение 14-17 марта временно не будет курсировать ряд пригородных поездов.
Детали по датам и рейсам:
14–16 марта
№6322 Николаев-Грузовой — Белая Криница.
15 –17 марта
№6321 Белая Криница — Николаев-Грузовой.
15 — 16 марта
№6324 Николаев-Грузовой — Апостолово.
16 — 17 марта
№6323 Апостолово — Николаев-Грузовой.
Альтернатива — автобусное сообщение:
на участке Снигиревка-Николаев каждый час с 06:30 до 16:30;
на участке Николаев — Снегиревка ежечасно с 07:30 до 19:30.
Днепропетровская область
Информируем об актуальных изменениях в движении пригородных поездов на Днепропетровщине. Что важно знать
С 13 марта не будут курсировать поезда:
№6538 Кривой Рог-Главный — Верховцево;
№6415 Верховцево — Кривой Рог-Главный.
Кроме того, выйдут на маршрут два новых рейса, которые соединят Днепр и Кривой Рог.
С 14 марта начинает курсировать:
№6537 Днепр-Главный — Кривой Рог-Главный, отправление в 15:12, прибытие в 19:20.
С 15 марта:
№6032 Кривой Рог-Главный — Днепр-Главный, отправление в 11:55, прибытие в 15:55.
С 14 марта ряд пригородных поездов будет курсировать по новому расписанию:
№6489 Кривой Рог-Главный — Тимково, отправление в 19:53, прибытие в 21:14;
№6490 Тимково — Кривой Рог-Главный, отправление в 21:34, прибытие в 22:58.
Атаки на железную дорогу — последние новости
Накануне россияне ударили по железнодорожной станции в Сумская область. Прошло без пострадавших, но в результате взрыва были повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание самого вокзала.
В тот же день дрон атаковал железнодорожную инфраструктуру Николаевской области. Из-за атаки был поврежден тепловоз.
8 марта российский дрон попал в поезд «Киев-Сумы» , в котором находились около 200 пассажиров. Атака произошла на территории Сумской области, когда поезд направлялся к конечной станции. Информация о травмированных не поступала.
Кроме того, 4 марта «Шахед» влетел в пассажирский поезд в Николаеве. В УЗ сообщили, что их мониторинговая группа вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Впрочем, был ранен обозреватель поездов.