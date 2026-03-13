ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
197
2 мин

"УЗ" отменила ряд пригородных поездов в нескольких областях: список рейсов

«Укрзализныця» предупредила пассажиров об изменениях в движении электричек в нескольких областях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Укрзализныця.

Укрзализныця. / © "Укрзализныця"

Из-за влияния боевых действий в нескольких регионах Украины были введены изменения в движении пригородных поездов. Некоторые рейсы отменили вообще.

Об этом стало известно из информации на официальном канале «Укрзализныця: пригородные поезда».

Харьковская область

Из-за влияния боевых действий в течение 13 марта в Харьковской области временно не будет курсировать ряд поездов.

Отменены рейсы:

  • №6903 Люботин — Огульцы

альтернатива: №6305 Харьков-Пассажирский — Огульцы.

  • №6904 Огульцы — Харьков-Пассажирский

альтернатива:

  1. №7012 Полтава-Пивденна — Сумы

  2. №6318 Мерчик — Харьков-Пассажирский

  • №6159 Харьков-Пассажирский — Мерчик

альтернатива: 6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик.

  • №6224 Мерчик — Люботин

альтернатива: №6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский.

  • №6212 Люботин — Огульцы

альтернатива: поезд №6321 Новая Бавария — Огульцы.

  • №6914 Огульцы — Харьков-Пассажирский

альтернатива:

  1. №6330 Огульцы — Люботин,

  2. №6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский.

Николаевская область

По соображениям безопасности в течение 14-17 марта временно не будет курсировать ряд пригородных поездов.

Детали по датам и рейсам:

  • 14–16 марта

№6322 Николаев-Грузовой — Белая Криница.

  • 15 –17 марта

№6321 Белая Криница — Николаев-Грузовой.

  • 15 — 16 марта

№6324 Николаев-Грузовой — Апостолово.

  • 16 — 17 марта

№6323 Апостолово — Николаев-Грузовой.

Альтернатива — автобусное сообщение:

  • на участке Снигиревка-Николаев каждый час с 06:30 до 16:30;

  • на участке Николаев — Снегиревка ежечасно с 07:30 до 19:30.

Днепропетровская область

Информируем об актуальных изменениях в движении пригородных поездов на Днепропетровщине. Что важно знать

С 13 марта не будут курсировать поезда:

  • №6538 Кривой Рог-Главный — Верховцево;

  • №6415 Верховцево — Кривой Рог-Главный.

Кроме того, выйдут на маршрут два новых рейса, которые соединят Днепр и Кривой Рог.

С 14 марта начинает курсировать:

  • №6537 Днепр-Главный — Кривой Рог-Главный, отправление в 15:12, прибытие в 19:20.

С 15 марта:

  • №6032 Кривой Рог-Главный — Днепр-Главный, отправление в 11:55, прибытие в 15:55.

С 14 марта ряд пригородных поездов будет курсировать по новому расписанию:

  • №6489 Кривой Рог-Главный — Тимково, отправление в 19:53, прибытие в 21:14;

  • №6490 Тимково — Кривой Рог-Главный, отправление в 21:34, прибытие в 22:58.

Атаки на железную дорогу — последние новости

Накануне россияне ударили по железнодорожной станции в  Сумская область. Прошло без пострадавших, но в результате взрыва были повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание самого вокзала.

В тот же день дрон атаковал железнодорожную инфраструктуру Николаевской области. Из-за атаки был поврежден тепловоз.

8 марта российский дрон попал в поезд «Киев-Сумы» , в котором находились около 200 пассажиров. Атака произошла на территории Сумской области, когда поезд направлялся к конечной станции. Информация о травмированных не поступала.

Кроме того, 4 марта «Шахед» влетел в пассажирский поезд в Николаеве. В УЗ сообщили, что их мониторинговая группа вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Впрочем, был ранен обозреватель поездов.

197
Следующая публикация

