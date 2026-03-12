ТСН у соціальних мережах

Українців попередили про зміни на кордоні з Польщею: що треба знати

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» відбулися тимчасові зміни.

Олена Капнік
Пункт пропуску.

© Державна прикордонна служба України

На пункті пропуску «Краківець — Корчова», що на кордоні з Польщею, стартував ремонт. Він триватиме тиждень.

Про це повідомила українська Держприкордонслужба.

За інформацією польської сторони, від 12 березня та впродовж тижня на КПП «Корчова» у Польщі триватимуть ремонтні роботи на смузі руху, яка призначена для оформлення легкових автомобілів на напрямку виїзду з України.

«У зв’язку з цим легкові транспортні засоби тимчасово перенаправлятимуться на інші смуги руху», — йдеться у повідомленні.

В ДПСУ повідомили, що наразі черги транспорту в обох напрямках відсутні. Водночас українців закликали враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Правила для українців в Польщі - останні новини

Від 5 березня Польща скасувала спецзакон для українців. Так, усі ключові механізми підтримки тепер перенесено до загальних польських законів, а правила проживання та отримання виплат стануть суворішими.

Окрім того, тепер після втрати підстав для легального проживання людина має 30 днів на те, щоб залишити країну. Інакше - можливі депортація та заборона на в’їзд до Шенгенської зони. Дані про таких осіб вноситимуть до загальноєвропейських інформаційних баз.

Також у Польщі набудуть чинності нові ПДР. Найголовніша зміна стосується процедури вилучення посвідчення. Раніше водії втрачали право на керування лише за перевищення ліміту на 51 км/год у межах населених пунктів, то відтепер цю норму поширено і на заміські траси.

