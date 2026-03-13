Иран атаковал Израиль баллистикой: ракета попала в жилой комплекс, десятки раненых (фото)

Ночная атака Ирана на Израиль

Реклама

Ночью 13 марта Иран запустил баллистические ракеты по Израилю. Была атакована Зарзир на севере страны. Многие получили травмы.

Об этом сообщили CNN и The Times of Israel.

Ночью Армия обороны Израиля обнаружила несколько запусков баллистических ракет с территории Ирана. На протяжении ночи в разных израильских городах звучали сирены. В частности, и из-за повышенной опасности. В частности, в Зарзире произошел «прилет».

Реклама

По данным властей, произошло «прямое попадание ракеты» комплекс из четырех домов, повреждено несколько зданий и пожар.

Пожарно-спасательная служба эвакуировала жителей разрушенных домов. По данным Службы экстренной помощи, парамедики оказали помощь 58 людям, большинство из которых получили легкие травмы. Среди раненых есть 34-летняя женщина в состоянии средней тяжести, получившая сильное осколочное ранение спины.

Армия обороны Израиля заявила, что расследует обстоятельства падения иранской баллистической ракеты на северный город Зарзир.

Фото

Атака Ирана на Зарзир, на севере Израиля. / © Associated Press

Ракетный удар Ирана по Зарзиру на севере Израиля. / © Associated Press

Зарзири, на севере Израиля / © Associated Press

Напомним, накануне Израиль бомбил объект, где Иран развивал возможности в создании ядерки. Этот объект близ Тегерана, идентифицированный как комплекс «Талеган», использовался для «проведения секретных экспериментов в рамках проекта AMAD — тайной программы разработки ядерного оружия в 2000-х годах».

Реклама