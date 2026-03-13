США за два тижні війни проти Ірану вичерпали запаси боєприпасів, розраховані на роки - FT

Іран зазнає ударів / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа за майже два тижні війни з Іраном значною мірою вичерпала запаси критично важливого озброєння, зокрема далекобійних ракет. Це викликає занепокоєння щодо вартості конфлікту та здатності країни швидко поповнювати власні арсенали.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, швидке виснаження запасів стосується сучасних крилатих ракет великої дальності «Томагавк». За підрахунками Центру міжнародних та стратегічних досліджень, США використали 168 таких ракет у перші 100 годин війни проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого.

Очікується, що найближчими днями Пентагон подасть офіційний запит до Білого дому та Конгресу США щодо додаткового фінансування військових потреб на суму до 50 мільярдів доларів. Водночас новий законопроєкт про виділення коштів на війну з Іраном може викликати політичні суперечки в Палаті представників і Сенаті.

Ймовірно, що частина законодавців від Демократичної партії виступить проти збільшення витрат Пентагону. Демократи неодноразово критикували Трампа за те, що він не звернувся до Конгресу по схвалення початку військової операції.

Сенаторка Ліза Мурковскі нагадала, що американська влада роками пояснювала Україні та європейським партнерам неможливість передавати більше озброєння через ризик виснаження власних запасів.

«З огляду на рівень запасів, які американські операції в Ірані витрачають щодня, у нас є всі підстави ставити питання про те, як ми справляємося з боєприпасами», — заявила вона.

США виснажуються від війни в Ірані — останні новини

Операція США проти Ірану може мати зовсім інші наслідки, ніж очікували у Вашингтоні. Уже зараз дедалі частіше звучать сумніви, чи була ця кампанія продуманою та чим вона завершиться. Зокрема, американські системи протиповітряної оборони на Близькому Сході можуть бути не в змозі перехопити всі іранські дрони.

Американські чиновники визнають, що безпілотники «Shahed» становлять більшу загрозу, ніж вони думали.

Представники Міноборони США підрахували, що перші шість днів бойових дій проти Ірану коштували Штатам 11,3 мільярда доларів.

Водночас у цю суму не включено значну частину витрат, пов’язаних із підготовкою операції, зокрема розгортання військової техніки та особового складу перед початком перших ударів.

За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, перші 100 годин операції коштували приблизно 3,7 мільярда доларів — близько 891 мільйона на день.

У Пентагоні зазначили, що точну вартість операції можна буде визначити лише після завершення місії.