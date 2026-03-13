ТСН у соціальних мережах

Росія планує зрив переговорів та війну на літо — РНБО

Влада Російської Федерації не зацікавлена ​​в змістовних мирних переговорах і готується до затяжної війни в Україні.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Путін не збирається закінчувати війну проти України

Путін не збирається закінчувати війну проти України / © Associated Press

Росія готується воювати проти України — про це свідчать події на фронті, а також обстріли мирних людей.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«Судячи з дій ворога, РФ планує воювати протягом весни та літа і далі зривати завершення війни», — зазначив він.

Що кажуть аналітики

Росія може готувати ґрунт для висунення нових, ще більш жорстких вимог до України та країн НАТО, повідомляли експерти ISW. Очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що стамбульські пропозиції вже «втратили актуальність», оскільки минуло кілька років, а українське керівництво нібито не бажає вести переговори.

Водночас РФ однозначно відкидає будь-які значущі гарантії безпеки, оскільки вони перешкоджають здатності Кремля досягти своєї давньої стратегічної мети — отримання контролю над усією Україною.

«Будь-яке російське вето підірве основи, на яких побудовані нинішні переговори під керівництвом США щодо забезпечення тривалого миру», — констатують в ISW.

Переговори про мир — останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершити війну в Україні до літа 2026 року можливо, якщо буде бажання не тільки з української сторони, але й з боку РФ.

Газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників повідомила, що США тиснуть на Україну для укладання мирної угоди з РФ до 15 травня, тому Україна, за даними ЗМ, розглядає варіант проведення виборів цієї весни.

До цього німецький телеканал Welt писав, що окупанти зосереджують значні сили на східних і південних кордонах України. Серед можливих напрямків активізації окупаційних військ РФ називали райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.

У Москві заявляють про начебто «зацікавленість» у переговорах щодо України.

