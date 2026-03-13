"Орешнік" по Україні та НАТО: Лукашенко погрожує "бахнути" ракетою Кремля

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може застосувати ракету «Орешнік», якщо до кордонів його країни «лізтимуть» інші держави.

Лукашенка цитують російські пропагандистські ЗМІ.

«Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим „Орешніком“ у Вільнюсі, Варшаві чи Києві. Боронь Боже. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув „Орешнік“ — ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії», — пригрозив Лукашенко.

Білорусь готує майданчики для «Орешніка»

Росія готує майданчики для розміщення ракет «Орешнік» на території Білорусі, і це рішення повністю узгоджене з Олександром Лукашенком. Самопроголошений президент повністю контролює використання території Білорусі російськими військами, а білоруська сторона тепер надає пряму технологічну допомогу для атак на українську енергетику та цивільне населення.

Президент України Зеленський підкреслив, що поява російських ракетних комплексів на території сусідньої країни є викликом для всієї Європи. Він переконаний, що Альянс не повинен ігнорувати цей факт.

Росія та її сателіти погрожують «Орешніком» — що відомо

Росія розпочала нову хвилю інформаційно-психологічних операцій, погрожуючи повторним застосуванням балістичної ракети «Орешнік». Проте за гучними заявами Москви криється не військова стратегія, а спроба приховати власні невдачі та натиснути на західних партнерів України.

Військовий Андрій Ткачук закликав українців не піддаватися паніці. За його словами, використання «Орешніка» в неядерному виконанні не дає Росії жодної реальної переваги на полі бою. Перетворити «Орешнік» на ефективну зброю Москва може лише одним шляхом — оснастивши його ядерною боєголовкою. Однак на цей крок Кремль не готовий, оскільки це означало б початок глобальної ядерної війни.

Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Олег Луговський повідомив, що Росія має у своєму арсеналі критично малу кількість ракет «Орешнік» — не більше 3-4 одиниць.