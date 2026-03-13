ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 березня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 березня?

Місяць розповідає

День, коли в будь-якій життєвій сфері — у вихідний вона, найімовірніше, виявиться господарською і побутовою — потрібно виявляти уважність, акуратність і зосередженість.

Місяць рекомендує

Розв’язуючи важливе завдання, необхідно дійти в ньому до самих витоків, інакше спрямовані на цю діяльність час і сили виявляться втраченими.

Місяць застерігає

Під час суперечки або диспуту не варто доводити свою правоту будь-що-будь: по-перше, нам це однаково не вдасться, а по-друге, загострення пристрастей може призвести до погіршення стосунків з опонентом. Небажано давати поради тим, хто нас про них не запитує, — у такому разі нам можуть дати зрозуміти, що ми ліземо не в свою справу. У фінансовому плані треба бути обережними, інакше ризикуємо витратити більше, ніж можемо собі дозволити, і надовго вийти з бюджету.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie