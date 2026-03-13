ТСН у соціальних мережах

Ніколь Кідман позувала в ефектних образах і без штанів у новій фотосесії

Зірка знялася в новій фотосесії в сміливих образах.

Юлія Кудринська
Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

58-річна австралійська та американська акторка, володарка премії «Оскар» — Ніколь Кідман — стала головною зіркою нового випуску журналу Variety. На обкладинці глянцю вона позувала в ефектній прозорій сукні з вишивкою і пір’ям від Chanel.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Стилісти підібрали для акторки цікаві образи у вбраннях від Schiaparelli, Carolina Herrera, Brunello Cucinell тощо. На деяких фото Ніколь позувала без штанів — в одній білій сорочці та чорних колготках.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

В інтерв’ю журналу Кідман розповіла про нові проєкти, розлучення із зіркою кантрі-музики Кітом Урбаном і свої нові особисті пріоритети.

«Я вдячна за свою сім’ю, за те, що зберігаю її такою, яка вона є, і рухаюся вперед. Ось і все. Все інше я не обговорюю з поваги. Я залишаюся в позиції: „Ми — сім’я“, і ми нею і залишимося. Мої прекрасні дівчатка, мої улюблениці, які раптово стали жінками», — відповіла акторка на запитання про те, чи був минулий рік для неї важким у зв’язку з розлученням.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

«Цей рік і наступні кілька років я присвячу пригодам. Я перебуваю на певному етапі свого життя. Я збираюся робити те, про що завжди мріяла, і це жодним чином не пов’язано з роботою. Просто досліджувати світ. Я побувала в Антарктиді. Ми збираємося вирушити на Галапагоські острови, а потім піднятися на Мачу-Пікчу», — розповіла Ніколь про цілі на майбутнє.

«Я б пішла на прогулянку. Ось сьогодні вранці я довго гуляла з Різ (Візерспун — Прим. ред.). Ми живемо навпроти одна одної. Хіба це не дивно? Ось чому існує серіал „Велика маленька брехня“», — відповіла акторка на запитання, що б вона зробила, якби в неї було 12 вільних годин.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/variety

Раніше, нагадаємо, Ніколь Кідман сфотографували папараці з сумкою за 8 тисяч доларів.

