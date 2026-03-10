Донька-модель Ніколь Кідман знялася для глянцю в образах від Dior і розповіла про маму

Сандей Роуз Кідман-Урбан в ELLE Australia, фото: instagram.com/sundayrose

Старша донька акторки Ніколь Кідман і музиканта Кіта Урбана — 17-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан — стала головною зіркою нового випуску австралійської редакції журналу Elle. Стилісти підібрали для неї стильні образи від Dior.

На обкладинці глянцю Сандей у молочному жакеті та блузці з високим коміром. В інтерв’ю журналу вона відверто розповіла про початок своєї кар’єри в модній індустрії, про вплив батьків і про те, які цілі ставить перед собою в майбутньому. Дівчина зізналася, що саме мама завжди була для неї головним прикладом.

«Моя мама завжди була дуже творчою особистістю і моїм головним джерелом натхнення в житті. Вона відіграє ключову роль у всьому, що я роблю», — розповіла Сандей про маму Ніколь.

Також юна модель згадала свій перший досвід виходу на подіум — він відбувся на показі модного бренду Miu Miu. За словами Сандей, незважаючи на важливість моменту, в голові в неї були цілком звичні для підлітка думки: «Під час показу я думала про свою домашню роботу з хімії та сподівалася, що вчителька дасть мені відтермінування. Я також думала про те, як я рада бачити всіх, хто сидів на показі. Але, коли я вийшла на подіум, я не могла побачити жодної людини, бо була так зосереджена на тому, що було переді мною, та на ходьбі на цих підборах».

Дівчина також розповіла, які життєві принципи прищепили їй батьки — Ніколь Кідман і Кіт Урбан. За словами Сандей, у їхній сім’ї завжди вчили не обмежуватися словами, а підтверджувати свої наміри діями. «У нашому домі завжди дотримувалися принципу „робити, а не просто говорити“, — каже вона. — Це означає, що, якщо ти кажеш, що збираєшся щось зробити, дотримайся свого слова й зроби це. Не просто говори про те, як сильно ти цього хочеш, а дійсно доклади зусиль і доведи справу до кінця».

Раніше, нагадаємо, Сандей Роуз вийшла на подіум під час показу Dior у Парижі.