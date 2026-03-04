ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
81
1 хв

Ніколь Кідман сфотографували папараці з сумкою за 8 тисяч доларів: що це за аксессуар

Акторка привернула увагу, бо хоч її образ і був лаконічним, але дозволити такі аксесуари може не кожна.

Юлія Каранковська
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Getty Images

58-річна акторка Ніколь Кідман потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли йшла на захід присвячений просуванню її нового серіалу «Скарпетта», де вона виконала головну роль. Ніколь була одягнена у чорний костюм з жакетом та штанами вільного фасону, а також на ній були зручні чорні чоботи.

На очі вона одягла окуляри лаконічного дизайну від Khaite, в руці тримала велику парасольку, адже погода того дня була дощовою. А ось у другій руці зірки помітна містка сумка-хобо від Chanel з красивою золотистою фурнітурою.

Аксесуар цей не дешевий і коштує 8 500 доларів. Сумка була представлена в колекції Pre-collection весна-літо 2026.

Також Кідман вийшла на червону доріжку у образі від Chanel з кутюрної колекції весна-літо 2026, у якому поєднала жакет з гламурними ґудзиками і прозору спідницю.

