Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Сестри Феннінг з’явилися разом на публіці: рідкісний спільний вихід акторок привернув увагу

Старша сестра прийшла підтримати молодшу у важливий день.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Сестри Фенніг

Сестри Фенніг / © Getty Images

Сестри Феннінг з’явилися разом на публіці, адже відвідали прем’єру фільму «У Марго проблеми з грошима», яка відбулася під час кінофестивалю South by Southwest в США.

У цьому фільмі зіграла лише молодша із сестер — Ель, а Дакота прийшла її підтримати на заході. Ель обрала для прем’єри червону сукню від бренду Coach з колекції осінь-зима 2026 стриманого фасону і з рукавами. Сукню також прикрашали стрази і бант на плечі.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

А ось Дакота прийшла у білій сукні-пальті Dior, яку доповнила широким чорним паском із золотою пряжкою. Також акторка взула чорні чоботи.

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

До речі, скоро сестри разом зіграють головні ролі у фільмі за мотивами бестселера Крістін Генни «Соловей», де також будуть сестрами. Фільм розповідатиме історію життя і боротьби двох сестер у Франції під час Другої світової війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
163
