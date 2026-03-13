Атака іранських "Шахедів" / © ТСН.ua

Понад 10 країн звернулися до України по допомогу в захисті від іранських ударних дронів під час конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з французьким президентом Емманюелем Макроном у п’ятницю, 13 березня.

Український лідер наголосив, що наша країна може зробити свій внесок у стабілізацію ситуації на Близькому Сході, забезпечивши захист від «Шахедів», оскільки це саме ті ударні дрони, які іранський режим передавав Росії і навчав росіян застосовувати їх проти України.

«Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії "Шахедам" через цю війну, через ці масовані атаки [росіян]», — сказав він.

Водночас Зеленський додав, що збройним силам країн, які зазнають ударів іранських безпілотників, недостатньо лише отримати дрони-перехоплювачі — потрібен також досвід їхнього застосування.

«Такий досвід є у наших воїнів. Має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», — натякнув український президент на необхідність навчання за допомогою українських інструкторів.

Раніше повідомлялося, що найбільший у світі експортер нафти Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів.

Переговори з українцями ведуть також представники влади Саудівської Аравії, які прагнуть якнайшвидше отримати системи захисту на тлі серії іранських атак на енергетичні об’єкти у Перській затоці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський уже повідомляв, що українські фахівці й військові готові допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрози від іранських ударних дронів.