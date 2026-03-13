ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Понад 10 країн звернулися до України за захистом від "Шахедів" — Зеленський

Український президент натякнув, що збройним силам країн, які зазнають ударів іранських безпілотників, для захисту недостатньо лише отримати від України дрони-перехоплювачі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака іранських "Шахедів"

Атака іранських "Шахедів" / © ТСН.ua

Понад 10 країн звернулися до України по допомогу в захисті від іранських ударних дронів під час конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з французьким президентом Емманюелем Макроном у п’ятницю, 13 березня.

Український лідер наголосив, що наша країна може зробити свій внесок у стабілізацію ситуації на Близькому Сході, забезпечивши захист від «Шахедів», оскільки це саме ті ударні дрони, які іранський режим передавав Росії і навчав росіян застосовувати їх проти України.

«Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії "Шахедам" через цю війну, через ці масовані атаки [росіян]», — сказав він.

Водночас Зеленський додав, що збройним силам країн, які зазнають ударів іранських безпілотників, недостатньо лише отримати дрони-перехоплювачі — потрібен також досвід їхнього застосування.

«Такий досвід є у наших воїнів. Має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», — натякнув український президент на необхідність навчання за допомогою українських інструкторів.

Раніше повідомлялося, що найбільший у світі експортер нафти Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів.

Переговори з українцями ведуть також представники влади Саудівської Аравії, які прагнуть якнайшвидше отримати системи захисту на тлі серії іранських атак на енергетичні об’єкти у Перській затоці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський уже повідомляв, що українські фахівці й військові готові допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрози від іранських ударних дронів.

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie