Россия планирует срыв переговоров и войну летом — СНБО

Путин не собирается заканчивать войну против Украины

Россия готовится воевать против Украины — об этом свидетельствуют события на фронте, а также обстрелы мирных людей.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Судя по действиям врага, РФ планирует воевать в течение весны и лета и дальше срывать завершение войны», — отметил он.

Что говорят аналитики

Россия может готовить почву для выдвижения новых, еще более жестких требований к Украине и странам НАТО, сообщали эксперты ISW. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что стамбульские предложения уже «потеряли актуальность», поскольку прошло несколько лет, а украинское руководство якобы не желает вести переговоры.

В то же время РФ однозначно исключает любые значимые гарантии безопасности, поскольку они препятствуют способности Кремля достичь своей давней стратегической цели — получение контроля над всей Украиной.

«Любое российское вето подорвет основы, на которых построены нынешние переговоры под руководством США по обеспечению длительного мира», — констатируют в ISW.

Переговоры о мире — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершить войну в Украине к лету 2026 возможно, если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны РФ.

Газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщила, что США оказывают давление на Украину для заключения мирного соглашения с РФ до 15 мая, поэтому Украина, по данным ОМ, рассматривает вариант проведения выборов этой весной.

До этого немецкий телеканал Welt писал, что оккупанты сосредоточивают значительные силы на восточных и южных границах Украины. Среди возможных направлений активизации оккупационных войск РФ называли районы Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья.

В Москве заявляют о якобы «заинтересованности» в переговорах по Украине.