У ДТП під Києвом загинув один з найвідоміших в Україні екологів

Еколог Володимир Борейко / © УНІАН

Відомий український еколог і природоохоронець Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом. Трагедія сталася 13 березня, обставини аварії наразі невідомі.

Про загибель Борейка повідомила його дружина, журналістка Ольга Мусафірова.

Інформацію про дату та місце прощання родина пообіцяла оприлюднити згодом.

«У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог. Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково», — йдеться у повідомленні.

Володимир Борейко — що відомо про еколога

Володимир Борейко був одним із провідних діячів природоохоронного руху в Україні. Він очолював громадську організацію «Київський еколого-культурний центр» та був головним редактором «Гуманітарно-екологічного журналу».

Майбутній еколог народився 5 жовтня 1958 року. Освіту здобував у Донецькому державному університеті, де під час навчання керував студентською дружиною охорони природи.

У різні роки працював у Президії Українського товариства охорони природи, а також у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України. Із міністерства звільнився за власним бажанням на знак протесту проти бездіяльності керівництва.

Борейко був автором понад 200 книжок і більш як 700 наукових публікацій, присвячених охороні природи, зоозахисту та екологічній етиці. Він також долучився до створення 18 природоохоронних законів України.

Серед його ініціатив — кампанії проти використання капканів, комерційного полювання на зубрів та вилову дельфінів. За його участю у 20 областях України було створено сотні об’єктів природно-заповідного фонду.

2010 року указом президента Віктора Ющенка Володимиру Борейку присвоїли звання «Заслужений природоохоронець України». Він також був членом Комісії з охоронюваних природних територій Міжнародного союзу охорони природи.

