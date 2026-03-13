У США зробили неочікувану заяву про припинення вогню в Україні

США / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи серйозно ставиться до мирних переговорів з Україною. Припинення вогню може не принести користі Києву, а навпаки — нашкодити, адже поки війська РФ не відступають.

Таку думку висловив ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон в ефірі «Еспресо».

З його слів, зараз час замислитися, чи має сенс вести переговори з росіянами на цьому етапі. Болтон також наголосив, що вже давно скептично ставиться до цього.

«Зараз, можливо, є деякі ознаки, що росіяни відступили на деяких ділянках. Потрібно почекати, доки не з’явиться більше впевненості, що ініціатива на фронті перейшла до України. Бо я не думаю, що Путін буде серйозно ставитися до переговорів, поки він не почне хвилюватися», — наголосив колишній радник президента США.

Болтон наголосив, що президент США Дональд Трамп здійснював численні спроби, «щоб знайти переговорне врегулювання щодо агресії Росії». Втім, вони не мали успіху з різних причин. Головним чином — через непоступливість Москви.

«Мотивом для Трампа є бажання отримати Нобелівську премію миру. Він хотів би укласти угоду про припинення вогню або якусь угоду щодо війни в Україні, але не бачить можливості її досягнення. Я не кажу, що Трамп розпочав війну в Ірані саме через це, але, очевидно, що ухваливши таке рішення, він відволік свою увагу та увагу інших радників з національної безпеки на дуже складну кризу на Близькому Сході», — зауважив Джон Болтон.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія планує зрив переговорів та війну на літо. З його слів, про це свідчать події на фронті, а також обстріли мирних людей.

Зауважимо, аналітики Інституту вивчення війни наголошували на тому, що Кремль готує нову "свиню" на мирних переговорах. Зокрема, йдеться про висунення нових, ще більш жорстких вимог до України та країн НАТО.