Трамп визнав, що Путін допомагає Ірану, і "приліпив" сюди Україну

Плакат із зображеннями Володимира Путіна і Дональда Трампа / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін надає підтримку Ірану. На його думку, дії Кремля є дзеркальною відповіддю на допомогу, яку отримує Україна.

Про це повідомляє Clash Report.

Трамп припустив, що Росія надає підтримку Ірану як відповідь на допомогу Заходу для України.

«Путін, можливо, трохи допомагає Ірану, ймовірно, вважає, що ми допомагаємо Україні», — сказав він.

Допомога Росії Ірану — що відомо

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що російська розвідка надає Ірану супутникові знімки та тактичні поради для ударів по силах США та Ізраїлю в регіоні Перської затоки. За даними західних спецслужб, Москва допомагає Тегерану координувати атаки дронів, зокрема впроваджуючи тактику польотів на наднизьких висотах для обходу систем ППО. Міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив, що за зміною іранської стратегії використання безпілотників може стояти Кремль.

Війна на Близькому Сході — Росія стає на бік Ірану

CNN із посиланням на розвідку також напередодні повідомило, що РФ допомагає Ірану вдосконалювати удари дронами-камікадзе по цілях США та країн Перської затоки, передаючи досвід війни в Україні. Москва ділиться конкретними алгоритмами програмування польотів і тактиками маневрування «хвилями» для виснаження ППО.

Зауважимо, 12 березня у Раді Безпеки ООН стався гострий конфлікт між США та союзом Росії й Китаю через ядерну програму Ірану на тлі нещодавнього початку військових дій Вашингтона проти Тегерана. Москва і Пекін спробували заблокувати роботу комітету з контролю за санкціями, проте їхня ініціатива провалилася. Постпред США Майк Волц звинуватив Росію та Китай у покриванні партнера.

Натомість російський посол Василь Небензя назвав дії США «військовою авантюрою» та «істерією», а представник Китаю Фу Цун поклав на Вашингтон відповідальність за зрив дипломатії з Тегераном.