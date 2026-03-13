Іран / © Associated Press

Реклама

Російська розвідка надає підтримку Ірану для здійснення ударів у відповідь по США, Ізраїлю та їхніх союзниках у регіоні Перської затоки.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Це, а також можливість китайської допомоги Тегерану, свідчать про зростаючу співпрацю між противниками Сполучених Штатів на тлі загрози ескалації конфлікту з Іраном», — пишуть журналісти.

Реклама

Згідно з інформацією, отриманою від поінформованих осіб та даних американської й західної розвідок, Росія наразі передає Ірану розвідувальну інформацію, включно із супутниковими знімками та тактичними рекомендаціями для використання дронів. Основна мета — підтримка іранських контрударів по військах США у регіоні, зазначає видання.

Також міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що Росія може допомагати Ірану у застосуванні ударних безпілотників під час атак на Близькому Сході.

З його слів, за деякими тактичними рішеннями Ірану у використанні дронів може стояти Кремль. Іранські оператори почали застосовувати дрони на значно нижчій висоті, що ускладнює їх виявлення і перехоплення сучасними системами протиповітряної оборони.

Війна в Ірані — останні новини

Раніше вже повідомлялося, що Росія передає Ірану дані розвідки, які використовуються для наведення ударів по американських військах на Близькому Сході. Однак у Трампа заперечили допомогу Ірану з боку Росії, повіривши путінським посіпакам «на слово».

Реклама

Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував нові удари по Ірану.

«Ми маємо безпрецедентну вогневу потужність, необмежену кількість боєприпасів і багато часу — дивіться, що сьогодні станеться з цими божевільними покидьками. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, а тепер я, як 47-й президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка це велика честь!» — написав віну соцмережі.

Іран 12 березня атакував дронами спільну базу французьких і курдських сил в місті Махмур в Іраку.

Щонайменше шестеро військових постраждали, один з них згодом помер — це був старший адʼютант Арно Фріон.

Реклама

Також напередодні будівля Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC), одного з ключових економічних хабів Близького Сходу, зазнала удару безпілотника. За попередніми даними, за атакою стоїть Іран.

Наслідки атаки / © Associated Press

28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — приблизно 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня

Новим верховним лідером Ірану став став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.