Чи розуміють коти людську мову: науковці розкрили особливості спілкування тварин

Кіт / © Pixabay

Коти можуть реагувати на людські слова та голоси, однак це не означає, що вони розуміють мову так само, як люди. Дослідження свідчать: домашні улюбленці здатні розпізнавати інтонації, голоси господарів і навіть власні імена, але сприймають слова радше через асоціації, ніж через їхнє значення.

Про це повідомило видання Cats.com.

Фахівці пояснюють, що коти не мають достатніх когнітивних можливостей для повноцінного розуміння людської мови. Водночас вони здатні розпізнавати, коли до них звертаються, реагувати на голоси людей, жести та міміку. Подібно до того, як люди можуть відрізняти інтонації нявкання, але не знають точного змісту «повідомлення», коти сприймають людську мову переважно через тон і контекст.

У журналі Animal Cognition опубліковано дослідження, під час якого вчені перевіряли, чи реагують коти на голоси людей, коли їхні власники перебувають поза кімнатою. Тваринам програвали записи трьох різних голосів. Результати показали, що коти демонстрували так звану орієнтуючу поведінку — рухали головою та вухами, прислухаючись до звуку.

При цьому реакція на голос господаря була помітно сильнішою, ніж на голоси незнайомців. Це свідчить про те, що коти можуть розрізняти людей за голосом.

Окреме дослідження тих самих учених показало, що коти також здатні впізнавати власні імена. Під час експерименту тваринам відтворювали нейтральні слова та їхні імена. На звичайні іменники більшість котів майже не реагували, але на звук власного імені демонстрували орієнтуючу поведінку — повертали голову або рухали вухами.

Науковці пояснюють це асоціативним навчанням: ім’я часто пов’язане з позитивними подіями — годуванням, грою або увагою господаря.

Водночас лише невелика частка котів фактично підходила до джерела звуку. Менше 10% тварин рухалися до людини, навіть якщо реагували на голос. Це пов’язано з природною незалежністю котів — на відміну від собак, вони менш схильні виконувати команди.

За оцінками дослідників, коти можуть розпізнавати приблизно від 20 до 40 слів, а деякі — до 50. Проте йдеться не про розуміння значення, а про здатність пов’язувати слова з певними діями чи результатами, наприклад їжею, ласкою або грою.

Фахівці наголошують, що для спілкування з котом важливіший не сам набір слів, а інтонація голосу. Тварини добре реагують на спокійний і лагідний тон, а різкі або гучні інтонації можуть викликати стрес чи страх.

Науковці також підкреслюють, що регулярне спілкування з котом допомагає зміцнювати зв’язок між твариною та господарем. Коти можуть відповідати на голос людини по-різному — наприклад, піднімати голову, ворушити вухами, муркотіти або тертися об людину.

