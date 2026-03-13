Ексдрудина Варварука вперше розкрила причину їхнього розлучення та хто став ініціатором

Дмитро та Яна Варваруки / © instagram.com/dima_varvaruk

Реклама

Українська блогерка Яна Варварук уперше детально розповіла, що насправді призвело до розлучення з чоловіком — інфлюенсером Дмитром Варваруком.

Пара оголосила про розрив наприкінці 2025 року після 11 років разом, а тепер інфлюенсерка поділилася подробицями їхнього рішення.

Про особисте блогерка відверто заговорила в інтерв’ю на ютуб-каналі Мирослави Мандзюк, де також пояснила, які стосунки їй вдалося зберегти з колишнім чоловіком після розлучення.

Реклама

За словами Варварук, подружжя фактично припинило жити разом ще до Нового року. Формально ініціатива розлучення належала Дмитру, однак сама Яна зізнається: думки про завершення стосунків з’являлися у неї вже давно.

«Це було все ж таки спільне рішення. Він перший, хто на це наважився, а я в голові часто про це думала і просто не наважилась на це перша», — поділилася вона.

Дмитро та Яна Варваруки / © instagram.com/dima_varvaruk

Блогерка зізналася, що тема розриву досі дається їй непросто. За її словами, протягом останнього року у стосунках почала зникати емоційна близькість. Пара дедалі рідше обговорювала проблеми, і поступово вони віддалилися одне від одного.

«Ми віддалились, ми не говорили. Не хочу його звинувачувати в чомусь. В нього є свої моменти… Це рішення, що наростало, до якого прийшли поступово», — сказала Яна.

Реклама

Попри розлучення, колишньому подружжю вдалося мирно владнати побутові та фінансові питання. Майно поділили порівну — будинок переписали на сина, а автомобілі залишилися кожному власний. Інших спільних надбань за роки шлюбу вони не мали.

Також Варварук вирішила не змінювати прізвище після розлучення.

«Я подумала, що краще так, тому що хочу, щоб було спільне прізвище з сином. Мені так, думаю, буде простіше, особливо, з виїздами за кордон і так далі», — пояснила блогерка.

Дмитро та Яна Варваруки з сином Марком / © instagram.com/dima_varvaruk

При цьому вона наголосила, що Дмитро продовжує активно брати участь у вихованні їхнього сина Марка, який народився 25 січня 2023 року. За словами Яни, після розлучення вони зберегли нормальні й спокійні стосунки.

Реклама

Роман Яни Варварук і Дмитра Варварука розпочався ще під час студентських років. Вони познайомилися у гуртожитку й довгий час просто дружили. Спочатку Яна навіть не сприймала Дмитра як потенційного партнера — радше як близького друга.

Згодом їхнє спілкування переросло у роман. Першу пропозицію руки та серця Дмитро зробив під час подорожі до Сицилії — на пляжі. Однак після цього пара несподівано розійшлася майже на рік.

Пізніше вони вирішили відновити стосунки, а друге освідчення Дмитро зробив у день народження Яни. Спочатку закохані таємно зареєстрували шлюб, а через рік повінчалися в церкві.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Дженніфер Лопес вперше відверто висловилася про життя після розриву з ексчоловіком. Артистка заявила, що переживає «найщасливіший період».