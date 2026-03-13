- Дата публікації
Гумористка Анастасія Ткаченко повідомила про госпіталізацію
Артистка прокоментувала свій стан.
Українська гумористка Анастасія Ткаченко, яка брала участь в "Лізі сміху", повідомила про госпіталізацію.
Артистка зникла з медіапростору. Тож, її прихильники почали хвилюватися та засипати запитаннями, що сталося. Анастасія Ткаченко вийшла на зв'язок в Instagram-stories та заспокоїла прихильників. Гумористка повідомила, що наразі перебуває в лікарні.
Анастасія Ткаченко у подробиці вдаватися не стала, тож достеменно невідомо, що саме її турбує. Єдине, чим поділилась знаменитість, так це тим, що її госпіталізація планова. Артистка також зазначила, тільки-но стан стабілізується, вона знову повернеться в медіапростір.
"Друзі, дякую, що турбуєтесь. Випала з соціального життя через планову госпіталізацію. Як буду стабільна – повернуся", - поділилась знаменитість.
