Гумористка Анастасія Ткаченко повідомила про госпіталізацію

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Українська гумористка Анастасія Ткаченко, яка брала участь в "Лізі сміху", повідомила про госпіталізацію.

Артистка зникла з медіапростору. Тож, її прихильники почали хвилюватися та засипати запитаннями, що сталося. Анастасія Ткаченко вийшла на зв'язок в Instagram-stories та заспокоїла прихильників. Гумористка повідомила, що наразі перебуває в лікарні.

Анастасія Ткаченко у подробиці вдаватися не стала, тож достеменно невідомо, що саме її турбує. Єдине, чим поділилась знаменитість, так це тим, що її госпіталізація планова. Артистка також зазначила, тільки-но стан стабілізується, вона знову повернеться в медіапростір.

Допис Анастасії Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

"Друзі, дякую, що турбуєтесь. Випала з соціального життя через планову госпіталізацію. Як буду стабільна – повернуся", - поділилась знаменитість.

