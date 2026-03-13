ТСН у соціальних мережах

36-річна зірка "Щоденників вампіра" вперше стала мамою та показала новонародженого сина

В артистки народився первісток.

Кет Грем

Кет Грем / © Associated Press

Американська акторка Кет Грем, яка в серіалі "Щоденники вампіра" зіграла Бонні Беннетт, вперше стала мамою.

Радісну новину артистка та її чоловік Браянт Вуд оголосили в Instagram. Пара 12 березня опублікувала спільний допис, в якому повідомила, що в них народився малюк. На світ з'явився син подружжя.

Пара вже й встигла показати перші фото малюка, на яких, до речі, не приховувала його обличчя. На одному зі знімків Кет Грем тримала на руках новонародженого синочка, а чоловік Браянт Вуд ніжно її обіймав. На іншій світлині артистка показала малюка, який солодко спав.

Кет Грем із чоловіком та сином / © instagram.com/katgraham

Кет Грем із чоловіком та сином / © instagram.com/katgraham

"Ласкаво просимо у світ, Просперо "Сперо" Найма Вуд", — підписало подружжя фото з сином.

Син Кет Грем / © instagram.com/katgraham

Син Кет Грем / © instagram.com/katgraham

Зазначимо, у жовтні 2023 року стало відомо, що Кет Грем вийшла заміж за свого ділового партнера Браянта Вуда. Пара уклала шлюб у Лос-Анджелесі. Вже 2 грудня 2025-го закохані повідомили, що чекають на народження первістка.

Нагадаємо, нещодавно син британського рок-музиканта Оззі Осборна уп'яте став батьком. У Джека Осборна народилась донька, яку він назвав на честь легендарного дідуся.

