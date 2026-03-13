Дружина тяжкохворого Брюса Вілліса здивувала, як допомагатиме людям з деменцією

Брюс Вілліс та Емма Гемінг-Вілліс / © Associated Press

Дружина голлівудської зірки Брюса Вілліса, британська модель і акторка Емма Гемінг-Вілліс, вирішила перетворити власний болісний досвід на підтримку для інших родин.

Вона оголосила про створення благодійної ініціативи, яка допомагатиме людям, що живуть із деменцією, та їхнім близьким, як повідомляє People. Про запуск фонду Емма повідомила під час благодійного вечора «Hope Rising» у Нью-Йорку 12 березня.

Піднімаючись на сцену за нагородою, вона розповіла, що разом із чоловіком засновує «Фонд Емми та Брюса Віллісів» — організацію, яка працюватиме над підвищенням обізнаності про лобно-скроневу деменцію та над підтримкою сімей, що зіштовхнулися з цією хворобою.

Брюс Вілліс та Емма Гемінг-Вілліс / © Associated Press

Новостворена структура також планує фінансувати наукові дослідження та допомагати людям, які щодня доглядають за хворими. Перший грант фонду вже направлений на підтримку Асоціації лобно-скроневої дегенерації — однієї з провідних організацій, що займається дослідженням цієї недуги, просвітництвом та підтримкою родин пацієнтів.

«За допомогою цього фонду я сподіваюся допомогти поглибити розуміння деменції та забезпечити сім’ям, які стикаються з нею, відчуття, що їх помічають, підтримують, і що вони не самотні. Брюс завжди керувався щедрістю та великим серцем, і я знаю, що він пишався б тим, що ці зусилля допомагають сім’ям, які стикаються з такою хворобою.», — заявила Емма Гемінг-Вілліс.

Брюс Вілліс / © Associated Press

Нагадаємо, про серйозні проблеми зі здоров’ям у Брюса Вілліса стало відомо кілька років тому. 2023-го родина актора повідомила, що йому діагностували лобно-скроневу деменцію — рідкісну форму захворювання, яка впливає передусім на мовлення та когнітивні функції.

Відтоді легенда голлівудського кіно майже не з’являється на публіці. Попри те, що хвороба поки не позбавила його рухливості, актор перебуває під постійним наглядом помічників і медиків. Востаннє його бачили, коли він дякував рятувальникам, які боролися з масштабною пожежею в Лос-Анджелесі у січні 2025 року.

Брюс Вілліс з сім’єю / © instagram.com/buuski

Згодом донька актора, Талула Вілліс, опублікувала нові сімейні фото батька, давши прихильникам можливість побачити, як він почувається. Нині ж зірка живе в окремому будинку, де для нього створили максимально спокійні та комфортні умови.

Створення фонду стало для Емми Гемінг-Вілліс ще одним способом підтримати людей, які проходять через подібні випробування — і водночас зберегти спадок чоловіка, який, за її словами, «завжди хотів допомагати іншим».

Нагадаємо, нещодавно дружина Брюса Вілліса також зробила нову заяву. Емма Гемінг-Вілліс розсекретила, що актор не усвідомлює свою невиліковну хворобу.