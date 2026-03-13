Зеленський зробив різку заяву щодо зняття санкцій проти РФ: Путін отримає мільярди

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій призведе до посилення Росії. За його словами, кошти від продажу енергоресурсів Москва спрямовує на виробництво озброєння, зокрема дронів, які застосовуються проти України та в інших регіонах.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Франції в Парижі у п’ятницю, 13 березня.

Президент зазначив, що послаблення санкцій щодо російської нафти з боку США може надати Росії близько 10 мільярдів доларів на ведення війни.

«Зняття санкцій лише посилить Росію», — наголосив Володимир Зеленський.

Також президент повідомив про направлення українських експертних груп до трьох держав. Київ заявляє про готовність допомагати партнерам у боротьбі з безпілотниками типу «Шахед».

Санкції проти Росії — останні новини

США на 30 днів зняли обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають на морських суднах. У документі сказано, що дозволи будуть чинними до 11 квітня 2026 року.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав президента Дональда Трампа «цуценям» президента Росії Володимира Путіна після того, як США зняли санкції на російську нафту під час війни з Іраном.

Згодом міністр енергетики Великої Британії Майкл Шенкс заявив, що уряд не послаблятиме санкції щодо російської нафти.