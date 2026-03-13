Зняття санкцій з РФ: у Великій Британії відповіли, чи повторять вони крок США

Мінфін США тимчасово послабив санкції щодо російської нафти

Реклама

Міністр енергетики Великої Британії Майкл Шенкс заявив, що уряд не послаблятиме санкції щодо російської нафти.

Про це повідомляє ВВС.

«Уряд Великої Британії не послаблюватиме санкції проти Росії.Ми категорично не можемо допустити, щоб Путін, сидячи в Кремлі, розцінив це (зняття санкцій — ред.) як можливість інвестувати у воєнну машину», — сказав Шенкс.

Реклама

Що передувало

Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно дозволив відвантажувати та продавати російську нафту (та нафтопродукти), яку встигли завантажити на танкери до 12 березня 2026 року.

Відповідну тимчасову ліцензію №134 «Про дозвіл на поставку та продаж сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Російської Федерації, завантажених на судна станом на 12 березня 2026 року» видало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У документі сказано, що дозволи будуть діяти до 11 квітня 2026 року. Вони стосуються навіть тієї нафти, яка належить компаніям, що вже перебувають під жорсткими санкціями США (згідно з актами 31 CFR 587 та 589).

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав Дональда Трампа «цуценям» президента Росії Володимира Путіна після того, як Сполучені Штати зняли санкції на російську нафту під час війни з Іраном. Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що рішення має тимчасовий характер.