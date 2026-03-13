Чи має Трамп карти проти Ірану: як весь світ платить за помилки США, поки Вашингтон посилює Росію

Реклама

Черговий етап війни США та Ізраїлю проти Ірану під назвою «Епічна лють» триває вже два тижні. У середу, 11 березня, Дональд Трамп заявив про перемогу. Щоправда разом із цим анонсував продовження ударів. Ціль Америки та Ізраїлю — поховати ядерну та ракетну програму Тегерана, й повалити режим аятол в Ірані. Тож коли завершиться війна, яка охопила весь Близький Схід і навіть поширилася ще далі, ніхто вже не прогнозує.

Одні експерти кажуть, що Трамп у будь-який момент може все згорнути, заявивши, що Америка досягла поставлених цілей. Головний аргумент тут — це проміжні вибори до Конгресу вже в листопаді цього року. Для американців традиційним передвиборчим маркером є ціни на пальне на заправках, які скрізь у світі б’ють рекорди. ТСН.ua вже писав, що Іран блокує Ормузьку протоку, через яку проходять понад 20% світових постачань нафти й газу. Якщо це продовжиться, ціни на нафту можуть злетіти до $150, перевищивши історичний максимум 2008 року.

Інші аналітики переконують, що на карту вже дуже багато поставлено, тому на місці Трампа заявити зараз про закінчення війни проти Ірану — це визнати поразку принаймні в поваленні режиму аятол. Бо ніхто достеменно не знає, в якому «стані» після американсько-ізраїльських ударів ядерна та ракетна програма Ірану. До того ж, втягнуті в цю війну країни Перської затоки, по яким продовжує гатити ракетами й «шахедами» Тегеран, за численними повідомленнями в західній пресі, хоч і висловлюють невдоволення через економічні та військові втрати, проте радше підтримують продовження військової операції проти Ірану.

Реклама

Тож чи має Трамп виграшні карти на руках у війні проти Ірану? Чи зможуть США, Ізраїль і союзники повалити режим аятол перш ніж світ повністю порине в енергетичну кризу, що унеможливить виграш республіканців на проміжних виборах до Конгресу США? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Повалити режим аятол: США не мають стратегії

Ще від самого початку чергової війни США та Ізраїлю проти Ірану було зрозуміло, що без сухопутної операції повалити режим аятол буде вкрай складно. Та й американські посадовці заявляли, що їхньою ціллю не є зміна режиму в Ірані. Коли ж Тегеран почав гатити ракетами й «шахедами» по країнам Перської затоки, а також по Туреччині, Азербайджану та Кіпру, ще й на додачу блокуючи Ормузьку протоку, адміністрація Трампа закликала іранців виходити на вулиці, щоб повалити режим аятол.

CNN, посилаючись на свої джерела, зазначає, що Пентагон і Рада нацбезпеки при Білому домі (яку після початку другого президентського терміну Трампа просто розвалили) значно недооцінили найгірший сценарій — блокування Іраном Ормузької протоки. Міністри фінансів та енергетики Скотт Бессент і Кріс Райт брали участь у підготовці військової операції. Проте Дональд Трамп, який оточив себе родичами та бізнес-партнерами, які входять до його найближчого кола радників, відкинув можливість негативного розвитку подій.

У Білому домі заявляли, що американські військові розробляють плани з конвоювання нафтових танкерів в Ормузькій протоці. ТСН.ua писав, як Кріс Райт навіть запостив у своїх соцмережах фейкове відео, яке потім видалив, де ВМС США начебто успішно супроводили нафтовий танкер через протоку. Водночас Пентагон оцінює можливість конвоювання танкерів як надто ризиковане. До того ж, гравці ринку пояснюють: навіть якщо зараз війна на Близькому Сході зупиниться, що матиме вкрай негативні наслідки для США й зміцнить режим аятол в Ірані, світові енергетичні ринки можуть стабілізуватися лише за кілька місяців.

Реклама

Спочатку аналітики говорили про туман війни, мовляв, США та союзники навмисно вводять в оману противників, не кажучи про точні цілі цього етапу війни проти Ірану. Проте зараз очевидно, що адміністрація Трампа не прорахувала всі ризики й не має подальшої стратегії. Видання Axios повідомляє, що під час розмови з лідерами G7 у середу, 11 березня, Трамп запевнив, що Іран готовий здатися. Хоча в першому публічному зверненні цими днями новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї (син ліквідованого аятоли Алі Хаменеї) погрожував помстою, додаючи, що Тегеран має й надалі використовувати важіль Ормузької протоки.

Експерти Atlantic Council наголошують, що незрозуміло, наскільки мета Ізраїлю щодо зміни режиму в Ірані відповідає цілям США. В умовах неконтрольованого зростання цін на нафту та газ вже зовсім скоро Трамп може заявити про згортання військової операції, бо режим аятол дуже слабкий, тому протягом найближчих років не становитиме безпосередньої загрози США. До того ж, до проміжних виборів до Конгресу США залишається менше восьми місяців.

Трамп переконує, щойно війна з Іраном завершиться, ціни на пальне швидко впадуть і будуть навіть нижчими, ніж до початку операції. Експерти не беруться прогнозувати, чи повернеться ціна на нафту до позначки лютого цього року — $65-68 за барель. Тож адміністрації Трампа, щоб не втратити більшість одразу в двох палатах Конгресу, треба мати хоча б невеличкий часовий люфт для маневру, поки енергетичні ринки стабілізуються.

Трамп посилює Путіна: нафта РФ вже не під санкціями

Різні американські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, повідомляють, що спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану триватиме ще щонайменше 3-4 тижні. Експерти The Heritage Foundation (наближеного до Республіканської партії американського аналітичного центру) в своїх коментарях явно намагаються применшити помилки адміністрації Трампа та негативні наслідки для світової економіки від блокування Іраном Ормузької протоки, що вплинуло на зростання цін на нафту до більш ніж $100, на газ — до $570.

Реклама

Експертка The Heritage Foundation Вікторія Коутс зазначає, що наприклад Росія та Китай мало що зробили для підтримки свого нібито союзника Ірану. Проте звіти американської розвідки не такі оптимістичні. Росія надає Ірану супутникові розвіддані про місцеперебування та переміщення американських військ, кораблів і літаків, а Пекін, який є головним покупцем іранської нафти, готується надати Тегерану фінансову допомогу, запасні частини та компоненти для ракет. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф вже заявив, що Путін під час телефонної розмови з Трампом цими днями запевнив його, що Росія не передає Ірану розвіддані, тому Вашингтон віритиме Кремлю на слово.

А вже в четвер, 12 березня, попри заяви Трампа, що Америка виграє від зростання цін на енергоносії, Мінфін США зняв санкції з російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах у морі, на 30 днів. За словами Скотта Бессента, цей короткостроковий крок не надасть Кремлю значних фінансових переваг. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає це рішення США неправильним, незалежно від причин. А міністерка економіки ФРН Катаріна Райхе зазначає, що дозвіл США на продаж російської нафти допоможе Путіну фінансувати війну проти України.

ТСН.ua вже писав, що по мірі продовження війни проти Ірану, за підрахунками консалтингової компанії з питань енергетики Wood Mackenzie, ціна сирої нафти може сягнути $150, перевищивши історичний максимум у $147 2008 року. Аналітики Kpler додають, що на відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці може піти від одного до трьох місяців.

Як повідомляє Reuters, економічні радники Трампа, зокрема з Мінфіну та Нацекономічної ради, закликають Трампа закінчувати війну проти Ірану, бо нафтовий шок і зростання цін на бензин на американських заправках матиме непоправний вплив на підтримку республіканців напередодні проміжних виборів до Конгресу. На їхньому боці також віцепрезидент Джей Ді Венс та посадовці з його команди, які традиційно проти втягування США в будь-які війни. Водночас крило «яструбів» в оточенні Трампа закликає його йти до кінця — повалення режиму аятол. Проте для цього необхідна американська сухопутна операція. А це рішення залишається досить непопулярним в американському суспільстві.

Реклама