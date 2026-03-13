Оновлений склад акторів та освідчення просто на сцені: що покажуть у нових випусках "Вечірнього Кварталу"

"Вечірній Квартал" / © пресслужба каналу "1+1"

Від 14 березня щосуботи о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна" глядачі зможуть побачити прем'єрні випуски концертів "Вечірнього Кварталу". У нових програмах абсолютно свіжі жарти, актуальні номери та багато музики.

У прем'єрних випусках глядачі побачать оновлений склад "Жіночого Кварталу". До гумористичного колективу приєдналися нові акторки — Злата Козак та Ірина Левкун, які вже вийшли на сцену разом із командою та стали частиною нових гумористичних номерів.

Злата Козак та Ірина Левкун / © пресслужба каналу "1+1"

Цього разу концерти запам'ятаються не лише жартами. Просто під час виступу актори Ірина Гатун та Дмитро Голубєв допомогли одному з глядачів зробити важливий крок у житті - зі сцени пролунало освідчення в коханні. Як саме все відбулося і чи сказала вона "так" - можна буде побачити у нових випусках.

Освідчення на сцені "Вечірнього Кварталу" / © пресслужба каналу "1+1"

Гумористи підготували особливу програму з номерами на актуальні теми. Зокрема, Юрій Ткач у музичному номері відповість за всіх українців на підвищення тарифів на таксі під час повітряної тривоги. Солістки "Жіночого Кварталу" представлять жартівливий номер про знайому кожному обіцянку схуднути до весни, а Ірина Гатун та Катерина Нікітіна покажуть кумедну сценку про зустріч зими з весною.

Катерина Нікітіна та Ірина Гатун / © пресслужба каналу "1+1"

Традиційно на сцені "Вечірнього Кварталу" виступлять і популярні артисти. У прем'єрних концертах глядачі побачать MONATIK, The Alibi Sisters, Нумер 482, Мішу Крупіна та Євгена Хмару.

"Вечірній Квартал" / © пресслужба каналу "1+1"

"Вечірній Квартал" / © пресслужба каналу "1+1"

Окрім гумору та музики, концерт має і важливу благодійну місію. Під час "Вечірнього Кварталу" гумористи долучились до збору коштів для Окремого водолазного загону центру спеціального призначення "Омега" на закупівлю гідрокостюмів. Окремий водолазний загін ЦСП "Омега" виконує надскладні завдання по всій лінії розмежування. Його бійці працювали біля Енергодару та Сіверськодонецька, де кожен метр землі й води міг приховувати смертельну небезпеку. Спецпризначенці обстежують водойми, розміновують береги та прибережні зони, здійснюють диверсійні операції в тилу ворога, придушують вогневі точки противника та проводять рятувальні роботи.

Нові концерти "Вечірнього Кварталу" від 14 березня щосуботи о 19:00 на "1+1 Україна".