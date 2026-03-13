Вдова Юрія Феліпенка через 9 місяців після його загибелі відверто розповіла, як переживає втрату

Катерина Мотрич та Юрій Філіпенко

Через дев’ять місяців після загибелі на фронті українського актора Юрія Феліпенка його дружина, інфлуенсерка та співведуча шоу «Ебаут» Катерина Мотрич поділилася особистими переживаннями про життя після втрати коханого.

У своєму Instagram вона опублікувала щемливий допис і прикріпила до нього фотографію чоловіка. За словами Катерини, напередодні дев’яти місяців від дня його загибелі вона вирішила чесно показати, який вигляд насправді мають її вечори — без прикрас і героїзації.

Інфлуенсерка описала одну з таких ночей, назвавши її коротким відображенням усього періоду після втрати.

«Сиджу під домом, плачу, відволікаюсь на Reels, знову плачу, переписуюсь з подружками про щось неважливе, плачу. Дивлюсь Юрині фото, думаю про те, що, може, все ж є речі, які я не встигла зробити чи сказати. Плачу, знову дивлюся Reels, та ніби все сказала, дітей хіба не встигли. Скрутила самокрутку, веселенько покурила, плачу, може й на краще. Почитала наше листування, посміялась, набрала подругу, обговорили нові кросівки, знову плачу. Витерла очі, бо печуть, знову дивлюся Reels, плачу, пора йти додому, спокійно йду», — поділилась ведуча.

Фотографія Юрія Філіпенко з допису Катерини Мотрич / © instagram.com/motrichka

За словами Мотрич, за цей час у ній ніби співіснують дві різні версії самої себе. Одна — виснажена болем і думками про втечу від реальності. Інша — навпаки, приймає те, що сталося, і не хоче від цього тікати, навіть якщо це важко.

«Воно іноді ніби стає легше, а потім приходжу додому, лягаю в ліжко, і все ніби в перший день. Знову судомить душу. А буває приходжу і ніби Юра є. Все гарно і спокійно. А іноді щиро й тверезо все усвідомлюю та смиренно приймаю. І це виснажує», — поділилась інфлюенсерка.

Попри складні емоції, Катерина намагається триматися. Вона говорить, що прагне залишатися тією людиною, яку найбільше любив її чоловік. За словами інфлуенсерки, саме це допомагає їй не здаватися і рухатися далі, навіть коли біль повертається хвилями.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Мотрич показалась на могилі Юрія Феліпенка. Інфлюенсерка довела до сліз вшануванням пам’яті чоловіка-героя.