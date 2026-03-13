- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 259
- Час на прочитання
- 2 хв
Хотіла маленького "чихуахуа": жінка шокована тим, на кого перетворилося її цуценя (фото)
Власниця собаки зізнається, що спочатку вони були шоковані витратами на корм і розмірами улюбленця, але зараз не проміняли б свого Генрі на жодного чихуахуа у світі.
Мешканка Нью-Йорка Медісон Остін мріяла про маленького песика, який ідеально впишеться в життя у невеликій квартирі. Однак доля вирішила інакше: маленький «чихуахуа», якого вона прихистила, виявився справжнім велетнем.
Історія про «найбільшу помилку», яка стала справжнім щастям, стала вірусною в Мережі, повідомляє Newsweek.
«Кіт у мішку» розміром у 40 кілограмів
Коли Медісон вперше побачила фото Генрі в інтернеті, він мав вигляд ідеального кандидата: крихітний самець чихуахуа вагою лише близько 2 кілограмів. Проте вже в перші хвилини після зустрічі в новій родині жінка запідозрила щось не те.
«Щойно ми його побачили, ми подумали: „Гм, а лапи у нього якісь завеликі!“» — згадує власниця.
Спочатку подружжя намагалося переконати себе, що це просто «суміш порід». Вони купували йому спеціальні електронні пелюшки для туалету, які виявилися непотрібними, і готувалися до життя з мініатюрним улюбленцем. Але Генрі мав інші плани.
Яким був вердикт ветеринара
З кожним тижнем цуценя стрімко набирало вагу — спочатку по 1–1,5 кг, а потім по 2 кг за сім днів. За два місяці ветеринар змушений був розчарувати власників: собака не має жодного стосунку до породи чихуахуа.
З часом усе стало очевидним: замість мініатюрного песика в родині виросла величезна і життєрадісна собака. Зараз Генрі важить 43 кілограми (95 фунтів) і кардинально змінив спосіб життя родини.
«Він був призначений нам долею»
Медісон зізнається, що спочатку вони були шоковані витратами на корм і розмірами улюбленця, але зараз не проміняли б його на жодного чихуахуа у світі.
Генрі став найкращим другом для двох доньок пари. Він обожнює походи, смаколики та обійми. Власниця впевнена: іноді життя дарує нам не те, що ми шукаємо, а те, що нам справді потрібно.
«Іноді ми навіть не знаємо, чого потребуємо, поки це не знаходить нас. Я не сумніваюся, що Генрі мав стати нашим. Він був призначений нам долею», — підсумувала Медісон.
Нагадаємо, коли Джессіка Коллінз з Великої Британії купила цуценя міні такси, вона очікувала, що песик буде маленьким кишеньковим другом, але її улюбленець на ім’я Вінстон виріс до несподівано гігантських розмірів, здивувавши власницю.