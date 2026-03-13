ТСН у соціальних мережах

Хотіла маленького "чихуахуа": жінка шокована тим, на кого перетворилося її цуценя (фото)

Власниця собаки зізнається, що спочатку вони були шоковані витратами на корм і розмірами улюбленця, але зараз не проміняли б свого Генрі на жодного чихуахуа у світі.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Медісон зі своїм улюбленцем

Медісон зі своїм улюбленцем / © із соцмереж

Мешканка Нью-Йорка Медісон Остін мріяла про маленького песика, який ідеально впишеться в життя у невеликій квартирі. Однак доля вирішила інакше: маленький «чихуахуа», якого вона прихистила, виявився справжнім велетнем.

Історія про «найбільшу помилку», яка стала справжнім щастям, стала вірусною в Мережі, повідомляє Newsweek.

«Кіт у мішку» розміром у 40 кілограмів

Коли Медісон вперше побачила фото Генрі в інтернеті, він мав вигляд ідеального кандидата: крихітний самець чихуахуа вагою лише близько 2 кілограмів. Проте вже в перші хвилини після зустрічі в новій родині жінка запідозрила щось не те.

«Щойно ми його побачили, ми подумали: „Гм, а лапи у нього якісь завеликі!“» — згадує власниця.

Спочатку подружжя намагалося переконати себе, що це просто «суміш порід». Вони купували йому спеціальні електронні пелюшки для туалету, які виявилися непотрібними, і готувалися до життя з мініатюрним улюбленцем. Але Генрі мав інші плани.

Яким був вердикт ветеринара

З кожним тижнем цуценя стрімко набирало вагу — спочатку по 1–1,5 кг, а потім по 2 кг за сім днів. За два місяці ветеринар змушений був розчарувати власників: собака не має жодного стосунку до породи чихуахуа.

З часом усе стало очевидним: замість мініатюрного песика в родині виросла величезна і життєрадісна собака. Зараз Генрі важить 43 кілограми (95 фунтів) і кардинально змінив спосіб життя родини.

Генрі швидко перетворився з 2-кілограмового цуценяти на 43-кілограмового красеня / © із соцмереж

«Він був призначений нам долею»

Медісон зізнається, що спочатку вони були шоковані витратами на корм і розмірами улюбленця, але зараз не проміняли б його на жодного чихуахуа у світі.

Генрі став найкращим другом для двох доньок пари. Він обожнює походи, смаколики та обійми. Власниця впевнена: іноді життя дарує нам не те, що ми шукаємо, а те, що нам справді потрібно.

«Іноді ми навіть не знаємо, чого потребуємо, поки це не знаходить нас. Я не сумніваюся, що Генрі мав стати нашим. Він був призначений нам долею», — підсумувала Медісон.

Нагадаємо, коли Джессіка Коллінз з Великої Британії купила цуценя міні такси, вона очікувала, що песик буде маленьким кишеньковим другом, але її улюбленець на ім’я Вінстон виріс до несподівано гігантських розмірів, здивувавши власницю.

