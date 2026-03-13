НАТО підняло винищувачі через удар з боку РФ: розпочато операцію

Винищувач F-16 Fighting Falcon / © Associated Press

Реклама

Російська атака на українське Подунав’я змусила Румунію 13 березня підняти в небо винищувачі F-16 Fighting Falcon та оголосити попередження для жителів. Наразі у прикордонних районах триває спеціальна операція.

Про це повідомляє Romania Journal.

Радарні комплекси Міністерства національної оборони Румунії близько 10:00 зафіксували повітряні цілі на півночі повіту Тулча — в районі Кілія-Веке — Вилкове. У відповідь військові підняли в небо два винищувачі F-16 Fighting Falcon. Відомство припускає, що на території Румунії впали уламки дронів.

Реклама

У Міноборони поінформували, що підрозділи протиповітряної оборони одразу перевели у стан підвищеної бойової готовності. Для перевірки ситуації та контролю повітряного простору з 86-ї авіабази Борча підняли два літаки F-16.

«Згідно з наявною на цей момент інформацією, існує ймовірність, що уламки дрона могли впасти також на територію Румунії, в районі Кілія-Веке», — зазначили в оборонному відомстві, додавши, що спеціалізовані команди готові розпочати пошукову операцію.

О 10:05 через систему RO-ALERT мешканців повіту попередили про можливу небезпеку та ризик падіння уламків. Влада закликала людей зберігати спокій і за можливості перейти до підвалів або укриттів цивільного захисту.

Підготовка Росії до конфлікту з НАТО

До слова, Кремль посилює цензуру та обмежує інтернет у Росії, що аналітики ISW пов’язують зі страхом президента Володимира Путіна щодо стабільності режиму. В Москві та Держдумі вже фіксують відключення зв’язку, які влада виправдовує «безпекою», водночас готуючись до нових обмежень у Telegram. Експерти вважають, що такий тотальний контроль над інфопростором може бути підготовкою до майбутнього конфлікту з НАТО.

Реклама

На тлі того, що НАТО готується стримувати Росію і підвищує видатки на оборону, прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Прага не планує збільшувати свої оборонні витрати попри нові цілі Альянсу. Він назвав нереалістичним підвищення видатків до 5% ВВП, як це було погоджено на саміті в Гаазі, та зазначив, що пріоритетом уряду є рівень життя і здоров’я громадян, а не досягнення навіть базового показника у 3,5%.

Згідно зі щорічним звітом литовської розвідки, Росія може бути готова до війни з НАТО вже за шість років після закінчення агресії проти України за умови зняття санкцій. Москва активно розширює армію (плануючи приріст на 30–50%), мілітаризує кордони з Альянсом та використовує бойовий досвід підрозділів для підготовки до майбутнього зіткнення. Завдяки підтримці Китаю Кремль модернізує ВПК і відновлює стратегічні резерви, прагнучи змінити баланс сил у Європі. Окрім нарощування військової потужності, розвідка фіксує гібридні загрози, зокрема диверсії з вибухами посилок, за якими стоїть ГРУ.