Росія може влаштувати диверсію в Європі перед наступом в Україні: які країни під загрозою

РФ готує провокацію проти НАТО

Росія вже найближчими місяцями може здійснити небезпечну провокацію проти однієї з країн НАТО на сході Європи, щоб відвернути увагу світу від підготовки до нового великого наступу в Україні. Імовірність реалізації такого сценарію оцінюється у 75–80 відсотків.

Про це пише «Укрінформ».

Де та коли очікувати удару

За прогнозом польського генерала у відставці та керівника оборонної компанії RBL Defence Polska Ярослава Крашевського, загострення може відбутися вже у квітні або травні — перед самим початком російського наступу на українському фронті. Найбільша загроза наразі нависла над стиком кордонів Польщі, Литви та Білорусі, а також над акваторією Балтійського моря. Основна мета диверсії — скувати європейські сили та засоби.

Можливі сценарії та людські жертви

Генерал не виключає, що російські спецслужби можуть влаштувати диверсію проти енергетичної інфраструктури, яка з’єднує Калінінградську область РФ з територією Білорусі. Москва готова пожертвувати навіть власними громадянами, щоб потім створити фейк і звинуватити поляків та українців у спільних терактах.

«Це може бути будь-що, наприклад, екологічна катастрофа — пошкодження резервуара з хімічними речовинами або удар по енергетиці. Вони хотітимуть, щоб були людські жертви», — наголошує Крашевський.

Нагадаємо, у Литві заявили, що Путін готує війну з НАТО. Після закінчення війни проти України Росія може бути готова до повномасштабного військового зіткнення з Альянсом через шість років за умови скасування міжнародних санкцій.