Змія / © Pixabay

Реклама

У Вараському районі Рівненської області чоловіка госпіталізували після укусу змії. Потерпілого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості, повідомили рятувальники.

Про це повідомило ДСНС Рівненщини.

Інцидент стався 12 березня. Близько 14:15 до Служби порятунку «101» звернувся черговий Зарічненської центральної районної лікарні, який повідомив, що до реанімаційного відділення доставили чоловіка 1973 року народження з діагнозом «укус змії». Медики оцінюють його стан як середньої важкості.

Реклама

Рятувальники Рівненщини закликали мешканців області бути обережними під час відпочинку на природі, особливо у лісах і місцях із густою рослинністю.

Фахівці наголошують: якщо побачили поруч змію, не варто панікувати або намагатися наблизитися до неї. Краще спокійно відійти та уникати різких рухів.

За словами рятувальників, плазуни мають слабкий зір і слух, однак добре відчувають вібрації ґрунту на відстані приблизно 10–15 метрів.

Також людям радять бути уважними у місцях, де можуть траплятися змії — у високій траві, кущах і лісових масивах. Вирушаючи до лісу, варто обирати високе та щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.

Реклама

Що робити у разі укусу змії та яких помилок слід уникати

За інформацією сторінки bavariamedic та рекомендаціями МОЗ України, у разі укусу змії важливо не панікувати та якнайшвидше звернутися по медичну допомогу.

Фахівці наголошують: деякі поширені поради можуть лише нашкодити. Зокрема, не можна висмоктувати отруту, розрізати місце укусу, накладати джгут або прикладати лід. Такі дії не зменшують кількість отрути, але можуть спричинити інфекцію, пошкодження тканин або посилити отруєння. Також не рекомендується вживати алкоголь чи стимулятори, оскільки вони прискорюють кровообіг і поширення отрути в організмі.

У разі укусу потрібно зберігати спокій, обмежити рухи та викликати швидку допомогу за номером 103. Якщо уражена рука чи нога, кінцівку слід знерухомити та зафіксувати нижче рівня серця, щоб уповільнити поширення отрути.

Медики також радять спостерігати за станом постраждалого. Серед характерних ознак укусу отруйної змії — два сліди від зубів, швидкий набряк, почервоніння або синюшність шкіри, пекучий біль, нудота чи запаморочення.

Реклама

У МОЗ зазначають, що в Україні отруйними є гадюки — звичайна, степова та носата, які найактивніші від квітня до жовтня. Їхні укуси потребують медичної допомоги, хоча летальні випадки трапляються рідко.

Щоб зменшити ризик зустрічі зі змією, фахівці радять одягати щільне взуття та штани під час походів у ліс або степ, уникати високої трави та чагарників, а також не торкатися змій, навіть якщо вони здаються мертвими.