Гламур
266
1 хв

Бєдняков замилував фото з підрослими сином і донькою: який вигляд мають його діти від ексдружини

Шоумен знявся в професійному фотосеті з дітьми, результатом якого вже встиг поділитися.

Валерія Сулима
Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Український ведучий Андрій Бєдняков замилував фото з підрослими сином та донькою від ексдружини, акторки та гумористки Анастасії Короткої.

Шоумен знявся з дітьми в професійному фотосеті. Результатом ведучий вже встиг поділитися в Instagram. Андрій Бєдняков позував із сином та донькою в фотостудії.

Андрій Бєдняков із сином та донькою / © instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков із сином та донькою / © instagram.com/biedniakov

Шоумен був одягнутий у світлі джин, футболку та незмінний головний убір – кепку. Маленький Остап позував перед об'єктивом фотокамери в бежевих штанях та тенісці. А от Ксенія вирішила одягнутися разом із батьком у family look, тож віддала перевагу теж джинсам та футболці.

Андрій Бєдняков із сином / © instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков із сином / © instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков позував як одразу із обома дітьми, так і з кожним окремо. Світлини він підписувати не став. Це замість нього зробили підписники, які просто засипали його родину компліментами: "Любов у кожній миті! Це ті, заради кого ми живемо!", "Такі класні!", "Які фото! Емоції просто неймовірні!".

Андрій Бєдняков із донькою / © instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков із донькою / © instagram.com/biedniakov

Зазначимо, Андрій Бєдняков виховує 10-річну доньку Ксенію та 3-річного сина Остапа. Дітей шоумену народила акторка Анастасія Коротка, з якою він 2024 року оголосив про розлучення. Подружжя перебувало в шлюбі протягом 10 років.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк замилувала новими фото з сином. Знаменитість показала, який зараз вигляд маж 9-місячний Оскар.

